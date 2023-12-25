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Tiffany & Co.百萬名車 50公分桌上坐

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany TAXI 復古計程車造型座鐘，約167萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany TAXI 復古計程車造型座鐘，約167萬5,000元。圖／Tiffany提供

美國精品品牌蒂芙尼 （Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出一款絕無僅有的Tiffany Blue®汽車造型座鐘Tiffany Taxi，取材自1950年代紐約市計程車，完美融合品牌發源地紐約的城市標誌和Tiffany最具代表性的品牌代表色知更鳥藍，即日起於全球正式販售，不僅具有收藏價值與時間顯示功能，更是獨樹一幟的藝術佳作。

純手工製作的全新Tiffany Taxi座鐘，細節維妙維肖，包括極具50年代特色的尾翼擋泥板、擋風玻璃上方還裝有黃色計程車標誌，長、寬、高尺寸約47.24x18.79x13.97cm，重量約5.31公斤。

機械座鐘內部搭載兩枚獨立雙機芯，第一枚機芯位於「駕駛座」，負 責顯示時間；代表引擎空氣濾清器的兩個旋柱型不鏽鋼碟盤分別顯示時與分，動力儲備達8天。這枚走時的機芯由透明駕駛頭盔內的2.5赫茲擒縱系統調節，可從「副駕座椅」清楚看見提供動力的主發條。

第二枚機芯則為引擎裝置提供動力，可透過轉動儀表板上的鑰匙啟動引擎，此動作完全獨立於計時機芯。手動排檔桿可切換至計時機芯上鍊亦或引擎上鍊或空檔位置等模式，上鍊時，只需選定換檔位置並 將車身向後拉。時間的調教可透過三幅式方向盤逆時針旋轉設定。

Tiffany 品牌 計程車

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