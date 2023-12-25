合作韓國人氣卡通BT21 一卡通3D夾娃娃造型限量販售
一卡通票證公司首次與韓國超人氣卡通角色BT21合作，推出全新「BT21 minini《同樂會》3D造型一卡通」，造型與背景結合模擬夾娃娃的趣味感，將於27日限量販售。
一卡通資料，BT21由LINE FRIENDS聯合美國藝術家KOYA CULTURE打造，旗下角色包括KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY、VAN等，深受全球粉絲喜愛。這次推出minini系列，將原有角色以Q版風格重新詮釋更加可愛討喜。
一卡通今天新聞稿表示，與BT21 minini《同樂會》首次製作搖搖卡，尺寸僅8公分，卡片輕巧方便攜帶，讓通勤族路上有BT21mini造型卡陪伴，每張票卡售價新台幣499元，提醒粉絲們務必收一張的通勤搖搖卡。
「BT21 minini《同樂會》3D造型一卡通」選用高品質壓克力材質，將各角色的Q版小臉蛋巧妙融入夾娃娃機台，玩樂區域巧妙分上下兩區，上方為商品擺設區，下方為商品出貨區，與背景結合模擬出夾娃娃的趣味感，也可以跟三五好友來場趣味比賽，看誰先將角色搖下來，絕對適合帶在身邊的療癒商品。
此外，蝦皮商城推出獨家優惠，27日當日下單購買BT21 minini3D造型一卡通2件以上享8折優惠；28日起凡購買這款一卡通，加購BT21系列還可享85折優惠，數量有限售完為止。
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