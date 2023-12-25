誠品信義店熄燈 一個美好書店年代的消逝或新的開始？

誠品信義店昨晚熄燈，將24小時書店交棒給誠品松菸店。頂著「全世界最大繁體字書店」的頭銜，誠品信義店矗立台灣這18年，進行了多場大膽的書店實驗，包括在書店設料理台、推動黑膠復興和屋頂音樂節等，其中有成功有失敗，但確實把台灣對出版的想像擴展到令人驚豔的新境界。誠品信義店標誌一個時代對閱讀的美好信仰，從信義店到松菸店，雖然只有不到20分鐘的步行距離，卻已是兩種截然不同的書店時代。

2005年6月，誠品打敗SOGO百貨集團，拿下信義計畫區統一國際大樓的經營權，在地下二樓到地上六樓共八個樓層打造「誠品信義店」，面積是誠品敦南店的三倍大。信義店7500坪的商場面積，有2500坪販售書籍，藏書100萬冊。誠品創辦人吳清友形容它不僅是「百貨業的新模式」，更是「台灣望向世界的一個文化窗口」。

不到半年的時間，統一國際大樓被誠品打造成「全世界最大繁體字書店」。誠品信義店2006年1月1日在燦爛的101煙火中正式開幕，寫下許多「台灣第一」，是誠品繼不打烊書店後另一場書香實驗。誠品信義店不只是台灣最大、書種最多的書店，還是第一個在飲食書區提供料理實演的書店、擁有全台第一個兒童探索館、推理館，日文書與藝術書的書種與面積也是全台第一。

彼時公認閱讀氛圍堪稱世界第一的倫敦，書店面積不超過1000坪。當吳清友被問到7500坪的書店在台灣可以生存嗎？他回答「想像比知識重要」，書店應該是「既能提供想像、又能滿足知識」的空間。

弔詭的是，誠品信義店開幕的2006年，正是台灣出版產業急速衰退的開始，出版產值從過去的300億以上雪崩到250億。但據店員回憶，話題新書當時在信義店的進書量大到足以從地面堆砌出一個成年人高的金字塔。這樣對閱讀的大手筆投資，究竟是信仰？夢想？知其不可為而為的背水一戰？還是商業手段？答案無人知曉。

但誠品信義店許多大膽前衛的設計，確實帶動新的潮流。三樓的cooking studio是台灣第一個開在書店裡的料理廚房，靈感是來自某位讀者給誠品的書店提案，打從2006年開幕每周五都有「書店上菜」活動。一開始是誠品書店員工親自登場照食譜料理提供讀者品嘗，隨著飲食出版蔚為風潮，發展成飲食作家、名廚親自上菜。

從四樓移到三樓的誠品音樂館，開幕以來一直是全台最大的唱片行，許多天團都曾在此進行不插電演奏。每年兩度的黑膠市集是台灣樂迷的聖地，促成並見證了台灣黑膠唱片的復興。2007年到2012年固定在夏秋之間舉辦的七樓「屋頂音樂節」，曾參與的樂迷一定不會忘記，在驟雨中穿上黃色雨衣依然忘情搖擺的的音樂風景。

然而，誠品信義店熄燈的2023年，台灣出版產值跌破200億。信義店書區面積和書種早已一退再退，接手的松菸店書量號稱維持敦南店熄燈前的10萬冊，僅是信義店初開幕的十分之一。開幕未久的誠品生活新店，面積是信義店的兩倍多，藏書量卻已降至10萬冊以下。但不少出版人認為，這才是理想書店的規模。與其用商場其他空間的收益來打平書店虧損，還不如好好經營書店。