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18年2億人次 誠品信義，再見

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
經營十八年的誠品信義店昨晚熄燈，吸引逾八萬人次造訪，深夜仍吸引滿滿追憶人潮，紛紛舉起手機拍照留念。記者侯永全／攝影
經營十八年的誠品信義店昨晚熄燈，吸引逾八萬人次造訪，深夜仍吸引滿滿追憶人潮，紛紛舉起手機拍照留念。記者侯永全／攝影

「信義再見！廿四小時書店松菸見！」營運十八年、吸引兩億人次造訪的誠品信義店，昨晚十時半熄燈。誠品董事長吳旻潔率領誠品團隊，在信義店一樓的戶外廣場和前來道別的民眾一起倒數惜別。她表示，誠品首間不打烊書店敦南店象徵「知識的追求」，而信義店誕生於網路和資訊普及的時代，對讀者的意義是「知性的陪伴」；她閱讀讀者寫給信義店的留言，關鍵字是「青春」與「陪伴」。

誠品信義店因租約到期熄燈，接棒廿四小時書店的誠品松菸店，因許多東西要從信義店移交無法馬上「無縫接軌」，選在明年一月廿日正式成為不打烊書店。誠品南西店則在空窗期出場代打，企劃廿八天不打烊的「南西夜未眠」。

信義店宣布耶誕夜打烊後，不到一個月的時間湧進百萬人次，最後一天估計擠進逾八萬人次，書架幾乎清空；曾引領黑膠復興運動的誠品音樂館擠滿拍照留念的樂迷，不少父母帶著孩子來到兒童館重溫「信義故事屋」的魅力。

昨晚十時起，誠品信義店對面的台北一○一打起「閱讀自己擁抱世界」等字樣，向當了十八年鄰居的書店致意送別。

誠品敦南店三年前也因租約到期熄燈，被問到是否有意買地蓋書店減少搬遷，吳旻潔表示「不在我們的計畫中」。比較兩代書店的差別，她認為敦南店「溫柔典雅」，信義店「大器、寬廣與現代」，可說是台灣社會「許多人彼此生命的交集」，還有新人趕在熄燈前申請於書店拍婚紗。

至於誠品松菸店，吳旻潔認為，誠品松菸店連結古蹟、電影院、表演廳，是誠品書店中「營運模式最齊全的一個」。她期待讀者在此看書、看電影，然後在園區散步，「是未來生活的一個新鮮模式。」她認為未來的世界混亂難測，期待誠品能成為人們身心靈的陪伴，幫助讀者「培養更溫暖的靈魂」，「希望誠品是青春事業，陪著大家一起青春下去。」

誠品 松菸 青春

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