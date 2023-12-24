信義誠品正式熄燈 眾多追憶人潮拍照留影

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
信義誠品今晚十點平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔（左四）、董事童子賢（右四）率領誠品團隊向民眾鞠躬致謝。記者侯永全／攝影
信義誠品今晚十點平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔（左四）、董事童子賢（右四）率領誠品團隊向民眾鞠躬致謝。記者侯永全／攝影

信義誠品今晚十點半平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔率領誠品團隊與民眾一起熄燈倒數。24小時書店三度傳承，明年1月20日將由松菸店接棒。

經營18年，吸引近2億人次造訪的「全球最大繁體中文書店」信義誠品因租約到期，今晚10時30分正式熄燈。誠品統計，自10月19日宣布平安夜閉幕起，周末單日進店人潮就超過五萬人次，12月16日單日更高達五萬三千人次。誠品董事長吳旻潔晚間10時會與誠品團隊和民眾熄燈倒數，並邀請民眾在1月20日於松菸24小時書店再相會。

信義誠品的房東統一集團收回租約後，將開設「Dream Plaza」百貨，並開設星巴克台灣旗艦店，而部分櫃位也將朝向誠品書店24小時不打烊的模式營運。

信義誠品今晚十點半正式謝幕，對面的101大樓打出「再見！信義誠品！」字樣。記者侯永全／攝影
信義誠品今晚十點半正式謝幕，對面的101大樓打出「再見！信義誠品！」字樣。記者侯永全／攝影
信義誠品今晚十點半正式謝幕，深夜仍吸引滿滿追憶人潮，紛紛舉起手機拍下熄燈的誠品招牌。記者侯永全／攝影
信義誠品今晚十點半正式謝幕，深夜仍吸引滿滿追憶人潮，紛紛舉起手機拍下熄燈的誠品招牌。記者侯永全／攝影
信義誠品今晚熄燈，深夜熄燈前仍吸引滿滿追憶人潮，紛紛舉起手機拍照留念。記者侯永全／攝影
信義誠品今晚熄燈，深夜熄燈前仍吸引滿滿追憶人潮，紛紛舉起手機拍照留念。記者侯永全／攝影
信義誠品今晚十點平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔（左四）、董事童子賢（右四）率領誠品團隊與民眾一起熄燈倒數。記者侯永全／攝影
信義誠品今晚十點平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔（左四）、董事童子賢（右四）率領誠品團隊與民眾一起熄燈倒數。記者侯永全／攝影

誠品 松菸 團隊

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