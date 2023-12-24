信義誠品正式熄燈 眾多追憶人潮拍照留影

信義誠品今晚十點半平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔率領誠品團隊與民眾一起熄燈倒數。24小時書店三度傳承，明年1月20日將由松菸店接棒。

經營18年，吸引近2億人次造訪的「全球最大繁體中文書店」信義誠品因租約到期，今晚10時30分正式熄燈。誠品統計，自10月19日宣布平安夜閉幕起，周末單日進店人潮就超過五萬人次，12月16日單日更高達五萬三千人次。誠品董事長吳旻潔晚間10時會與誠品團隊和民眾熄燈倒數，並邀請民眾在1月20日於松菸24小時書店再相會。