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周末人潮湧破15萬！台北101點燈「再見！信義誠品」
走過18個年頭，共吸引超過兩億人次造訪的誠品信義店，因租約到期的關係，將於今晚(24日)10時30分熄燈，為懷念這個台北市信義區的文化地標、24小時的圖書館，台北101也於晚間5點至6點，以及10點至11點在大樓點燈打字，以中英文獻上祝福，包含「再見！信義誠品！」、「24小時的圖書館」、「台北城的文化記憶」、「青春奮發初心不滅」、「閱讀自己擁抱世界」、「Culture - The best we can be. 」、「Farewell eslite Xinyi!」，也向這些年台北人的共同生活記憶說聲再見。
而自從誠品信義店宣布最終營業日後，每日進館人流增加2成，這周末更湧入超過15萬人，誠品董事長吳旻潔今天下午也現身書店並接受採訪。至於接棒成為「24小時書店」的誠品松菸店，則預計明年1月20日正式登場，這中間的「空窗期」則由誠品生活南西店將推出「南西夜未眠」特別企劃連續28天不打烊。
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