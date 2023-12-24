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「謝謝陪伴睡不著的夜晚」誠品信義店熄燈 暢銷書唯二中文作家入榜

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
信義誠品將於24日夜晚吹熄燈號，吸引上千位民眾湧進與誠品道別。圖／台灣醒報
信義誠品將於24日夜晚吹熄燈號，吸引上千位民眾湧進與誠品道別。圖／台灣醒報

「謝謝信義誠品陪伴我所有煩惱及睡不著的夜晚！」信義誠品將於24日夜晚吹熄燈號，吸引上千位民眾湧進與誠品道別，並在留言牆上寫下感謝的話語。誠品24小時不打烊書店將於1月20日由松菸店接續。

上千民眾揮別誠品

誠品第一代24小時書店設於敦南店，於1999年啟動全球首間全天不打烊的書店，敦南誠品於2020年5月31日吹熄燈號，後續由信義誠品接棒，近期因統一集團規劃收回原址自行打造新百貨公司，所以再於24日吹熄燈號。

24日當天，上千名民眾湧進誠品翻閱書籍、拍照留念，民眾紛紛於留言牆上留下感謝的話語，有人簡單留下「謝謝誠品」、「BYE」與「再見誠品」，也有民眾有感而發留下「誠品是從小到大都會去好好讀書的地方」或「謝謝誠品陪伴自己度過許多寂寞的夜晚」。現場民眾也不捨得說道「美好回憶，後會有期」、「誠品晚安，請好好休息」。更有民眾來逛最後一次誠品時說，「沒有特別買書，就只是來逛逛回味。」

龍應台、蔡康永上榜

信義誠品此次也列出書籍銷售排行榜，由作家龍應台《大江大海1949》奪冠，《被討厭的勇氣》、《秘密》、《解憂雜貨店》與《別相信任何人》緊隨其後。第六名則由台灣作家蔡康永《蔡康永的說話之道》拿下，是本次前10名書單中唯二的中文作者。

誠品表示，誠品信義店18年來吸引近2億人次造訪，每年舉辦近千場各類藝文活動，創造無數個讀者與全球出版作品相遇與交流的機會。誠品更指出，18年來在信義店曾舉辦的重要活動，包括諾貝爾文學獎得主大江健三郎、知名作家白先勇等人都曾在這裡舉辦簽書會。

松菸接手24小時書店

誠品24小時書店將三度傳承，1月20日將由松菸誠品店接續使命，改裝後圖書總量體擴大3倍。誠品董事長吳旻潔曾表示，「只要誠品存在這個時空，一定會讓台灣擁有一家24小時書店，這是對台灣土地、社會的重要承諾。」


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上千名民眾湧進信義誠品翻閱書籍，也紛紛於留言牆上留下感謝的話語。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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誠品 龍應台 蔡康永

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