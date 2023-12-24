繼敦南店...誠品第2個不打烊書店熄燈 吳旻潔看信義店：青春與陪伴

營運18年吸引兩億人次造訪的誠品信義店，今天晚上10時半熄燈，估計一天將有8萬人次湧入。誠品董事長吳旻潔下午現身信義店3樓留言區發表感言。她指出，這段時間細讀讀者對於告別誠品信義店的留言，發現最多的關鍵字是「青春」與「陪伴」，和第一代不打烊書店誠品敦南店是「知識的追求」不同。至於下一個不打烊書店松菸，吳旻潔期待是「跨世代」、「自由」的。

誠品敦南店2020年5月底閉幕。吳旻潔比較敦南和信義店的差別，認為是「兩種不同的世代」。她指出，敦南店是她童年的啟蒙，「很溫柔很典雅」、是「上一世代的書店」。但信義店是「大氣、寬廣與現代」。誠品信義店是敦南面積的3倍，連結到的讀者非常多，可說是「所有這些人彼此的生命的一個交集」。

誠品敦南閉幕時，吳旻潔觀察發現，告別敦南店的朋友很多都是50幾歲的人，在書店回憶他們的年輕時代。但信義店就是比較多年輕人，他們從兒童館時、文具館逛到書店。很多人在留言中表示，小時候在兒童館「手做」、學生時代在這裡準備考試。在網路和資訊普及的這個時代，信義店對我們讀者的意義是一種「知性的陪伴」，和敦南店隊上一世代象徵「知性的追求」有所不同。