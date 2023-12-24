都彭龍年系列 螢光潮龍騰雲如8好招財

農曆甲辰龍年，即將到來，巴黎紳士精品都彭（S.T. Dupont）以精湛的手工裝飾技藝，結合嶄新街頭、漫畫風格的龍圖騰，推出龍年應景的Dragon系列，對於不斷突破框架與無所畏懼的態度，體現龍的精神。Dragon系列共推出深紅與黑色兩款色彩，一則吉祥喜氣，一則莊重威嚴，以深紅色搭配黃金飾邊，或者黑色搭配鈀和鉻潤飾，重新演繹經典。

S.T. Dupont 的Dragon系列，以品牌最受歡迎的經典打火機與筆具為藍本，透過金工匠師和漆藝大師的專業工藝，向農曆新年的代表生肖致敬。圖騰上雙眸炯炯有神的龍，設計受到動畫和街頭藝術的啟發，全身煥發著螢光色彩，從神密的雲霧中升起，彷彿打破過去的傳統框架、迎接新的一年。標誌性的Ligne 2打火機蓋採用新的龍紋浮雕紋，外身的圖案以專業噴墨技術呈現；Line D Eternity筆具系列的筆蓋同樣可以看見龍的身影，筆身採用龍紋設計，充滿活力的龍圖騰亦點綴在Maxijet和Slim 7 打火機上與雪茄菸灰缸。

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