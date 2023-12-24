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木柵人氣「廢墟咖啡」進駐政大！2天睦鄰日搶先試營運

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「廢墟湖村店」以二手材料與舊傢俱，打造出帶著樸拙氣息的溫潤空間。記者高婉珮／攝影
「廢墟湖村店」以二手材料與舊傢俱，打造出帶著樸拙氣息的溫潤空間。記者高婉珮／攝影

經常滿座的台北市木柵地區知名人氣咖啡館「小廢墟咖啡（Ruins Coffee Roasters）」，即將以「廢墟湖村店」進駐政治大學達賢圖書館的小湖邊，以台北市少見的「湖濱咖啡館」形式跟大家見面。「廢墟湖村店」預定2024年元月正式開幕；2023年12月24、25日兩天的上午10點至下午4點，特別以「睦鄰日」形式進行試營運，餐飲限內用，金額隨喜，甫開門就客滿。

「小廢墟咖啡（Ruins Coffee Roasters）」，即將以「廢墟湖村店」進駐政治大學達賢圖書館的小湖邊。記者高婉珮／攝影
「小廢墟咖啡（Ruins Coffee Roasters）」，即將以「廢墟湖村店」進駐政治大學達賢圖書館的小湖邊。記者高婉珮／攝影

2017年正式對外營業、隱身在木柵萬壽橋周邊的「小廢墟咖啡」，由平房倉庫改造而來，是文山區的人氣咖啡館，不僅咖啡精彩，各式磅蛋糕更是必點首選。店家指出，這裡原本是位於台北市健康路的「小破爛咖啡」的烘豆工作室，「後來『小破爛咖啡』面臨房租漲價，不得不搬遷，就將原本的烘豆工作室，改裝為『小廢墟咖啡』對外營運，成為現在的『廢墟木柵店』。」

咖啡機還是「小破爛咖啡」時代的鵝黃色那一台，只是刻意以手工進行仿鏽處理，更符合目前的「廢墟氛圍」。記者高婉珮／攝影
咖啡機還是「小破爛咖啡」時代的鵝黃色那一台，只是刻意以手工進行仿鏽處理，更符合目前的「廢墟氛圍」。記者高婉珮／攝影

「廢墟湖村店」試營運日第一天，甫開門就客滿。記者高婉珮／攝影
「廢墟湖村店」試營運日第一天，甫開門就客滿。記者高婉珮／攝影

位於政治大學達賢圖書館一樓的「廢墟湖村店」，依舊維持著「廢墟風格」的空間氛圍，由老闆以二手材料與舊傢俱，打造出帶著樸拙氣息的溫潤空間。由於大片落地窗正對著達賢圖書館的小湖，也使「廢墟湖村店」成為台北市內唯一一家可以一邊喝咖啡、一邊觀賞湖景與綠頭鴨的咖啡館。

熱拿鐵（右）與巴斯克蛋糕是冬日暖心首選。記者高婉珮／攝影
熱拿鐵（右）與巴斯克蛋糕是冬日暖心首選。記者高婉珮／攝影

店家表示，「廢墟湖村店」在連續兩天的「睦鄰日」試營運後，將進一步進行內部整理與優化，在確認菜單後，預計在明年元月正式跟大家見面。目前確切日期仍未定，請粉絲持續關注FB與IG。

◎廢墟湖村店：

．地址：文山區萬壽路 36 號一樓 （政大達賢圖書館的小湖邊）

．睦鄰日時間：2023年12月24、25日，上午10:00～下午16:00

．正式開幕：2024年元月

美式黑咖啡是不敗經典。記者高婉珮／攝影
美式黑咖啡是不敗經典。記者高婉珮／攝影

咖啡館 圖書館 北市

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