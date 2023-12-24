超越自我的時刻又到了！運動品牌邀消費者拚準度、比速度

你的三分球準度比NBA球星Stephen Curry還厲害嗎？還是你在2023年的台北馬沒跑出最佳成績？沒關係，現在你有機會再度超越自己了！UNDER ARMOUR帶來全台首次「#ShootLikeCurry三分球大賽」，召集各地神射手挑戰準度；延續螢光元素為主題，PUMA將於2024年4月推出「螢光夜跑」賽事。

為了與球迷們感受Stephen Curry在球場上的三分球魅力，UNDER ARMOUR特地於2024年1月6日舉辦#ShootLikeCurry三分球大賽，規劃兩種不同比賽賽制，分別是線上報名制、挑戰在五個不同投射點瞬間出手的「三分球大賽」；以及採現場報名制、考驗三分線外完美空中曲線的「大三分挑戰」。屆時活動現場也將首度亮相「Curry Brand X Bruce Lee聯名系列新品」，一覽風、火、水、地四大元素設計鞋款及服飾，期望透過全新聯名系列，展現出Stephen Curry與李小龍這兩位跨時代傳奇，是如何透過自己的運動能力、專注和決心去實現共同價值觀。

PUMA將再度於2024年4月20日舉辦螢光夜跑活動，並與BraveLog運動趣平台攜手合作，提供完善動態即時成績服務。圖／PUMA提供

PUMA則將再度於2024年4月20日舉辦螢光夜跑活動，並與BraveLog運動趣平台攜手合作，提供完善動態即時成績服務，包括跑者定位追蹤、完賽成績預測，都能一手掌握，讓跑者在賽道上能更加精準地掌握自己的表現。同時，PUMA也推出氮氣跑鞋選購指南，針對日常練跑、10公里21公里慢跑提出不同適性需求跑鞋推薦。像是日常練習最適合ForeverRUN NITRO高穩定性氮氣跑鞋，採用「雙密度氮氣中底」構造，置入「高密度環狀 TPU 穩定裁片」，帶來全面足部支撐。

PUMA ForeverRUN NITRO knit鞋，4,880元。圖／PUMA提供