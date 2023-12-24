聖誕必吃！全聯×蔡依林3款聯名夢幻草莓甜點限時登場
人見人愛的草莓甜點新品登場！全聯We Sweet即日起至2024年1月4日推出與天后蔡依林創立翻糖品牌皇后陛下Your Majesty聯名的3款全新草莓甜點，天后Jolin從發想、口味到包裝與視覺皆親自監製，首波巧克力系列大人系苦甜風味開賣即人氣爆棚，第2波再推草莓系列，甜蜜夢幻氛圍陪你一起過浪漫聖誕、迎接2024。
第2波聯名甜點以草莓為題，開發出「雪天使草莓蛋糕」、「美莓慕斯罐」、「草莓奶酪」3款全新甜點，雪天使草莓蛋糕嚴選當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配香濃滑順卡士達醬與鮮奶油，小巧尺寸甜點控獨享或是與另一半分享都很剛好；美莓慕斯罐則延續黑鑽可可罐包裝設計，以濃郁白巧香緹搭配帶酸韻的莓果醬，中間夾入鬆軟草莓蛋糕，呈現不同層次的莓果粉嫩感；草莓奶酪則用新鮮草莓、草莓果醬，搭配香濃奶酪，酸甜中以底部微苦焦糖增添層次。這次草莓聯名甜點系列也都有專屬設計外盒，可愛的珍珠、蝴蝶結等造型提把，粉絲們開盒還有小驚喜，一起來找找Jolin愛犬屋虎造型插卡這次放在哪個甜點裡？
We Sweet也同場加映2款草莓甜點經典回歸，包括「草莓鮮果布蕾」、「草莓大福」。草莓鮮果布蕾表面擺上一顆顆鮮紅草莓，湯匙挖開底層為醇香布丁超驚喜，搭配酸甜莓果醬、鮮奶油，口感層次超豐富；日式草莓大福同樣採用新鮮草莓，搭配綿密紅豆餡，甜點控絕對無法抗拒。
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