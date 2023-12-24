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全台首創湯屋概念酒吧！「崎白湯屋」三得利日威一次喝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
專屬調酒職人團隊也圍繞著「響Japanese Harmony百年紀念款」所寓意的節氣之美。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
專屬調酒職人團隊也圍繞著「響Japanese Harmony百年紀念款」所寓意的節氣之美。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為迎接歷經世紀淬煉的山崎酒廠100週年，台灣三得利透過與威士忌同具療癒身心的日本獨特文化湯道為發想，藉以精神象徵的「響」百年紀念款為主角，以兩大蒸餾廠山「崎」、白「州」為名，於台北東區打造全台首創的「崎白湯屋」沈浸式溫泉酒吧，以提供更多台灣消費者能直接品飲日漸珍稀的三得利日本威士忌。

消費者購買湯券入內後，便正式進入全台獨家限定的「崎白湯屋」。湯屋內呈現四季更迭意象，交織著酒香與檜木香飄蕩於其中，消費者得以開瓶或單杯品飲全台最齊全的山崎、白州、響威士忌，也能親自體驗三得利首席調酒師佐治敬三先生發明推廣的Highball文化，品飲三得利威士忌所調製的純正日系Highball，沐浴於三得利威士忌酒液中所傳遞的日式職人精神、傳奇不朽之中。

除吧台座位，「崎白湯屋」也將頂級檜木湯屋，體現於私人包廂。包廂以竹簾隔絕吧台空間，威士忌愛好者可在如具深度的檜木浴池座席裡，邊欣賞著窗外四季風情，悠閒享用三得利威士忌的點滴精華。

除純飲與Highball，湯屋限定還限定供應「文房四響」調酒，以「春毫」、「夏墨」、「秋宣」、「冬硯」一套4款調酒，呈現「響 Japanese Harmony百年紀念款」與歲月的共鳴，每人每套2,400元。每款調酒皆搭配有下酒小食相佐，干貝香橙茉香盅，在短暫時光裡置身於調酒寄寓的季節風采。

「崎白湯屋」即將於12月27日起正式開幕，即日起於inline開放線上預約。

◎崎白湯屋

．開幕日期：2023年12月27日

．營業時間：每週三、四 19:30～24:00 ; 每週五、六 18:30～01:30

．地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷39號

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冬硯。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冬硯。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「崎白湯屋」透過與威士忌同具療癒身心的日本獨特文化湯道為發想。圖／台灣三得利提供
「崎白湯屋」透過與威士忌同具療癒身心的日本獨特文化湯道為發想。圖／台灣三得利提供
「崎白湯屋」以不銹鋼細條結構安排的天花板，交錯蛻化起錢湯常見的方形磁磚，加上仿頂級湯屋增加隱密感的格柵、模擬山崎酒廠時光流轉的LED牆。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「崎白湯屋」以不銹鋼細條結構安排的天花板，交錯蛻化起錢湯常見的方形磁磚，加上仿頂級湯屋增加隱密感的格柵、模擬山崎酒廠時光流轉的LED牆。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
春毫。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
春毫。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
夏墨。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
夏墨。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「響 Japanese Harmony」百年紀念款，瓶身則以橫跨古今日本的歲月流轉、連結起過去與未來的羈絆之橋樑意象。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「響 Japanese Harmony」百年紀念款，瓶身則以橫跨古今日本的歲月流轉、連結起過去與未來的羈絆之橋樑意象。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
秋宣。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
秋宣。圖／台灣三得利提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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