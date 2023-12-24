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李聖經、鍾楚曦代言珠寶 高冷美出豔麗感
義大利珠寶品牌戴美安妮（ DAMIANI），宣佈33歲的韓國知名女星暨超模李聖經（Lee Sung Kyung）擔任韓國區新任品牌形象大使，並發布首波由李聖經獨挑大樑演繹的DAMIANI全新形象視覺，詮釋DAMIANI設計中性當代的Belle Époque美好年代系列。這位因演出《浪漫醫生金師傅》系列而於亞洲聲名大噪的女星，是繼上個月當紅日劇女神今田美櫻後第二位獲得DAMIANI青睞而出任品牌大使的亞洲女星，陸續曝光的代言消息也足見這個義大利珠寶品牌今起積極耕耘亞洲市場的決心。
而源自美國的蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）日前的2023聖誕佳節形象廣告，也是由今年開始出任中國大陸品牌大使的由新生代演員鍾楚曦所演繹，這位曾在疫情前來台角逐金馬獎的演技派女星，在這次的形象廣告中配戴Tiffany寓意相伴相守的多款經典Tiffany Lock系列作品，與另一位代言人蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）在紐約的年終歲末佳節場景中，演繹對於溫馨團聚時刻的滿心喜悅與期待。
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