交換禮物最後一秒買起來！大人小孩男女絕對滿分首選

今晚就是耶誕夜，還沒買好交換禮物也不用掙扎，富含祝福又每個人都用得上的首飾絕對是首選。實體門市很多的平價飾品vacanza主打千元以下，選用低敏925純銀搭配5A鋯石點綴的V Class輕珠寶系列，以五位古希臘羅馬神話女神詮釋不同的個性與寓意；同時還有與魏德聖導演賺人熱淚的家庭溫馨電影《BIG》推出聯名祈願手鍊，一共推出三色「希望黃」、「勇敢藍」、「溫暖橘」三款象徵勇敢與力量的星星圖案祈願手鍊，包括大人款及孩童款。實體門市提供限定的聖誕包裝，更是由Instagram質感文青插畫家33 (@33_original)特別創作。

若交換禮物門檻超過千元，台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY提供K金和半寶石為素材的Lucky Charm系列，擁有不同能量與寓意的吊墜能為好友們帶來不同面向的幸運， 海洋藍晶石項鍊、淡粉晶項鍊，以及OURO中性雙色系列經典設計等，不論男女都能輕鬆日常配戴，送出手絕對沒人會想到你是臨時買的！ OLIVIA YAO JEWELLERY OURO中性雙色系列輕珠寶。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 vacanza祈願 X《BIG》電影聯名手鍊，營業收入將100%不扣除成本全數捐贈紅鼻子醫生單位。圖／vacanza提供 vacanza祈願 X《BIG》電影聯名手鍊，營業收入將100%不扣除成本全數捐贈紅鼻子醫生單位。圖／vacanza提供 vacanza精選千元耶誕交換禮物推薦。圖／vacanza提供 vacanza V Class女神系列選用低敏925純銀並以5A鋯石點綴，適合送給閨蜜及女友。圖／vacanza提供 OLIVIA YAO JEWELLERY Lucky Charm系列14K合金費加洛古巴鍊（可加購吊墜），2,750元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 OLIVIA YAO JEWELLERY Lucky Charm系列14K合金淡粉晶項鍊，3,500元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供