拿下29項專利！雅詩蘭黛研究長壽科學 推逆時煥顏霜
根據史丹佛大學的研究報告指稱，人類已經進入長壽世代，也讓現代的長壽科學更受到重視，保養品牌雅詩蘭黛也與史丹佛大學合作，有著「長壽科學」合作研究機構，持續研究肌膚長壽科學。雅詩蘭黛持續探索逆齡關鍵，也與哈佛大學、麻省理工學院合作，鑽研「SIRTUINS長壽肌因」，已發表20多篇學術期刊，在全球獲得29項專利認證，在此基礎上，雅詩蘭黛推出全新的白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，讓肌膚持續展現生命力。
全新推出的白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，其中重點有著「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」，當中的SIRT1、3、6可以開啟肌膚的年輕關鍵，強調讓肌膚緊緻、煥白與透亮，含有珍貴的天然萃取黑鑽松露精，讓肌膚增加屏障，修護肌底，且呼應永續概念，也有替換環保補充內罐。
白金級黑鑽松露逆時煥顏霜更適合搭配白金級黑鑽松露賦活微導金萃，成為雅詩蘭黛頂級的保養關鍵，雅詩蘭黛也推出逆齡煥顏按摩手法，讓肌膚重新找回青春能量。
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