拿下29項專利！雅詩蘭黛研究長壽科學 推逆時煥顏霜

根據史丹佛大學的研究報告指稱，人類已經進入長壽世代，也讓現代的長壽科學更受到重視，保養品牌雅詩蘭黛也與史丹佛大學合作，有著「長壽科學」合作研究機構，持續研究肌膚長壽科學。雅詩蘭黛持續探索逆齡關鍵，也與哈佛大學、麻省理工學院合作，鑽研「SIRTUINS長壽肌因」，已發表20多篇學術期刊，在全球獲得29項專利認證，在此基礎上，雅詩蘭黛推出全新的白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，讓肌膚持續展現生命力。

全新推出的白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，其中重點有著「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」，當中的SIRT1、3、6可以開啟肌膚的年輕關鍵，強調讓肌膚緊緻、煥白與透亮，含有珍貴的天然萃取黑鑽松露精，讓肌膚增加屏障，修護肌底，且呼應永續概念，也有替換環保補充內罐。