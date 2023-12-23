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有夠「派」！Corum「泡泡龍」表 致意傳說神獸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CORUM以自家的「泡泡表」Bubble系列推出兩只新作，分別從東西方不同的美學切入，致意傳説神獸。
CORUM以自家的「泡泡表」Bubble系列推出兩只新作，分別從東西方不同的美學切入，致意傳説神獸。

2024是農曆「龍」年，為搶搭廣大的亞洲市場，西方精品品牌早已相繼推出多款龍年主題商品，近日則有瑞士鐘表品牌CORUM以自家的「泡泡表」Bubble系列推出兩只新作，分別從東西方不同的美學切入，致意傳說神獸。

兩款龍年主題腕表分別名為「Bubble 47金龍伴月」與「Bubble 47金龍之眼」。前者是以東方飛翔在天上的雲龍為主題，精雕的金龍穿梭在面盤之間，時而顯現、時而隱匿，相當有東方對於「神龍見首不見尾」的禪意解釋；而後者則相似於西方的噴火巨龍，並聚焦在帶有深邃恫嚇意味的龍眼成為表款視覺。

由於兩款腕表都是CORUM的經典系列：泡泡表，讓表款具有弧形、宛如眼珠般的藍寶石水晶玻璃鏡面，動力來源皆使用了CO 082自動上鍊機械機芯，動力儲存為42小時、面盤則約47毫米。精鋼表殼被夾以黑色PVD鍍層，並搭配黑色橡膠表帶，兩款各限量88只，訂價則皆為24萬8000元。

Bubble 47金龍之眼腕表，47毫米、精鋼PVD黑色，時間顯示，限量88只，訂價24萬8000元。圖／CORUM提供
Bubble 47金龍之眼腕表，47毫米、精鋼PVD黑色，時間顯示，限量88只，訂價24萬8000元。圖／CORUM提供
透明的後底蓋可近距離觀賞CO 082自動上鍊機械機芯的結構與打磨修飾細節。圖／CORUM提供
透明的後底蓋可近距離觀賞CO 082自動上鍊機械機芯的結構與打磨修飾細節。圖／CORUM提供
CORUM在年關之際帶來兩款以龍為主題的Bubble系列新表，搭配該系列經典的弧形藍寶石水晶，宛如泡泡。圖／CORUM提供
CORUM在年關之際帶來兩款以龍為主題的Bubble系列新表，搭配該系列經典的弧形藍寶石水晶，宛如泡泡。圖／CORUM提供

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