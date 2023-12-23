有夠「派」！Corum「泡泡龍」表 致意傳說神獸

2024是農曆「龍」年，為搶搭廣大的亞洲市場，西方精品品牌早已相繼推出多款龍年主題商品，近日則有瑞士鐘表品牌CORUM以自家的「泡泡表」Bubble系列推出兩只新作，分別從東西方不同的美學切入，致意傳說神獸。

兩款龍年主題腕表分別名為「Bubble 47金龍伴月」與「Bubble 47金龍之眼」。前者是以東方飛翔在天上的雲龍為主題，精雕的金龍穿梭在面盤之間，時而顯現、時而隱匿，相當有東方對於「神龍見首不見尾」的禪意解釋；而後者則相似於西方的噴火巨龍，並聚焦在帶有深邃恫嚇意味的龍眼成為表款視覺。