聽新聞
test
0:00 / 0:00
有夠「派」！Corum「泡泡龍」表 致意傳說神獸
2024是農曆「龍」年，為搶搭廣大的亞洲市場，西方精品品牌早已相繼推出多款龍年主題商品，近日則有瑞士鐘表品牌CORUM以自家的「泡泡表」Bubble系列推出兩只新作，分別從東西方不同的美學切入，致意傳說神獸。
兩款龍年主題腕表分別名為「Bubble 47金龍伴月」與「Bubble 47金龍之眼」。前者是以東方飛翔在天上的雲龍為主題，精雕的金龍穿梭在面盤之間，時而顯現、時而隱匿，相當有東方對於「神龍見首不見尾」的禪意解釋；而後者則相似於西方的噴火巨龍，並聚焦在帶有深邃恫嚇意味的龍眼成為表款視覺。
由於兩款腕表都是CORUM的經典系列：泡泡表，讓表款具有弧形、宛如眼珠般的藍寶石水晶玻璃鏡面，動力來源皆使用了CO 082自動上鍊機械機芯，動力儲存為42小時、面盤則約47毫米。精鋼表殼被夾以黑色PVD鍍層，並搭配黑色橡膠表帶，兩款各限量88只，訂價則皆為24萬8000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言