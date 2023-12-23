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沒人陪也要有閨蜜！Qeelin聖誕珠寶推薦 暖心閃耀相伴
再過一天就是平安夜了，一群人也許溫暖、但一個人也可以過得豐盛精彩。珠寶品牌Qeelin推薦了「閨蜜」Guimi、Bo Bo Côte d’Azur、Bo Bo Fairy、Wulu Mania、Wulu 18 Diamond等多個系列珠寶單品，讓可愛的鑽石小熊或幾何設計成為另類閨蜜，以鑽石和玫瑰金、暖心相伴。
其中少女時代的潤娥曾配過配戴的Qeelin Bo Bo系列單邊耳環與手鍊，以及Wulu 18 Diamond系列；後者是以幾何鉚釘立面為珠寶賦予了光影的變化，加上鑽石的交錯鑲嵌，無論是開放式玫瑰金手環、小巧的玫瑰金項鍊，都頗具自我風格主張；Qeelin Bo Bo系列單邊耳環與手鍊則將小熊可愛隨身，尤其Classic Bo Bo 18K白金鑽石及紅寶石耳環讓小熊宛如手持紅氣球騰空而起，成為討喜的另類寵物。
劉詩詩所配戴的Bo Bo Côte d’Azur與Bo Bo Fairy，則分別將小熊擬人化，其中小熊騎著單車、背著鮮花出遊，又或是變身粉紅色版本、長出蝴蝶翅膀，都可接上玫瑰金項鍊，成為可愛的小熊仙子，展開屬於自己的童話冒險。
此外Qeelin Wulu Mania系列則將Wulu造型的幾何疊加設計，並結合鑽石、紅瑪瑙、玫瑰金，以鏤空的輕巧造型，為整體添增了寒冬中的暖意，自由配戴組合、創造無限風格可能。
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