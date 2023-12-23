抗寒對策+1！王淨、虞書欣巧搭義式逆天長靴 風格走跳

寒流來襲！快時尚品牌店內最熱門的商品莫過於發熱衣，無論顏色、領形、質料，每一款都讓人想讓下台幣下架、火速穿上身，但其實寒冬來襲的另一風格對策則也可選擇過腳踝的逆天長靴，保暖不忘造型、小秀長腿，一次滿足兩種需求。

今年連續獲得「500Young」、「GQ 年度風格大賞」雙項肯定的王淨，在擔任第60屆金馬獎頒獎嘉賓時以黑色小可愛長褲裙搭配了一雙義大利手工鞋履Rene Caovilla的Cleo細高跟靴，其中由於長褲裙在側邊開衩，因而若隱若現地秀出腿部線條與肌膚，性感也帥氣，長靴並以柔軟彈性那帕皮革為素材，柔軟、服貼，穿著美型也舒適。

中國女星虞書欣日前曾在演唱會中換上一雙「紅底鞋之王」Christian Louboutin的訂製紅黑色漸層水晶Our Sand and Glory長靴，也讓虞書欣在演唱會中盡情展現肢體律動、活力四射。同時靴款表面再鑲嵌大量漸層的紅黑色漸層水晶，帶著幾許搖滾龐克氣息，適合跨年時和朋友一同跑趴、征服夜間全地形。

義大利精品品牌GUCCI則也有多雙過膝長靴，包含黑色、咖啡色，馬靴或高跟形式，完整覆蓋腳踝、提供保暖，不同鞋款的鞋面有著醒目金色GUCCI裝飾，或俏皮的X造型鞋跟，以前衛姿態跨越寒冬、時髦走跳。