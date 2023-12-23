西雅圖極品咖啡 耶誕、元旦全系列飲品「第2杯半價」

西雅圖極品咖啡全台門市於耶誕節、元旦祭出全系列飲品「第二杯半價」優惠，陪伴民眾過佳節。

首波優惠在12/24(日)至12/25(一)上午7:00至晚上20:00、連續兩天祭出全系列飲品(同品項) 第二杯半價優惠。優惠限定同品項/大小；冷熱不限；不含瓶裝水。此外，休息站門市不參與活動。也不可與其他優惠、折價券合併使用。

2023年尾聲，西雅圖也將與大家一同迎接2024嶄新的一年，旗下鄰近101位於世貿商圈門市「西雅圖極品咖啡-世貿門市」於12/31(日)延長營業時間至1/1(一)凌晨2點，持續提供熱咖啡、熱飲，陪伴民眾在信義區溫暖跨年。

同時釋出第二波優惠，2024/1/1(一)至1/2(二)上午7:00至晚上20:00，全系列飲品(限同品項)享「第二杯半價」優惠。優惠條款同上。