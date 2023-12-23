18年「泰市場」短暫告別！3月回歸 確定進駐大直英迪格

隨著信義誠品熄燈、陪伴饕客走過18年的人氣泰式海鮮自助料理餐廳—泰市場，將於12月24日暫別市場。全新計畫為2024年1月4日至2月29日，限期快閃台北晶華酒店一樓栢麗廳；3月1日起於台北大直英迪格酒店四樓全新回歸。

2006年，泰市場以全台第一家、也是市場上唯一一家以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳華麗登場，至今服務過近3百萬名客人、營業額連年破億。預計短暫告別後，將選定大直英迪格酒店四樓為據點，在此之前，還將快閃晶華栢麗廳兩個月，台北兩大自助餐廳強強聯手，1至2月將可大滿足自助餐同好。

在快閃活動中，泰市場主廚孔德望從涼拌、熱食、甜點及飲品四大類別中，精選出歷來最受歡迎品項的共40道，例如涼拌區提供粉絲票選第一名酸香開胃的青木瓜沙拉、大薄片、泰式涼拌海鮮，以及泰式涼拌媽媽麵與酸辣皮蛋；熱食區則羅列著每日以新鮮蝦肉絞成蝦泥、厚達3公分的Q彈招牌月亮蝦餅，還有地道的黃金咖哩蟹、紅咖哩豬肉及綠咖哩雞肉等。

此外，每日現煮的泰式奶茶、口感酸甜綿密的椰香芒果汁與清爽解膩的熱帶酸子汁、椰子水等四款招牌飲品，以及手工娘惹糕及摩摩喳喳兩款人氣甜品，也都將現身自助餐檯。

快閃期間，栢麗廳加菜不加價。平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐1,680元、假日午餐及晚餐餐期每人1,980元。電話：2523-8000 轉栢麗廳 / 線上訂位網址。