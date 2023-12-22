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超美「掌心玫瑰」 哈根達斯擬真冰品歲末傳情

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「掌心玫瑰」以檸檬乳酪巧克力甘納許作為絲滑花瓣，層層包裹酸甜的草莓冰淇淋，一匙入口，濃郁香氣與鮮甜滋味交錯，於味蕾逐層綻放。圖／哈根達斯提供
「掌心玫瑰」以檸檬乳酪巧克力甘納許作為絲滑花瓣，層層包裹酸甜的草莓冰淇淋，一匙入口，濃郁香氣與鮮甜滋味交錯，於味蕾逐層綻放。圖／哈根達斯提供

擬真冰品「掌心玫瑰」絕美登場！哈根達斯在歲末傳情的時節，以擬真小巧玫瑰搭配捧在掌心的別緻造型，加上綻放多層次口感的草莓冰淇淋，獻上象徵至臻呵護的掌心玫瑰，為冬季增添甜蜜色彩。

這個細緻擬真的「掌心玫瑰」，是將檸檬乳酪巧克力甘納許化作絲滑花瓣，層層包裹酸甜的草莓冰淇淋，四周佐以抹茶海綿蛋糕與少許新鮮草莓切片點綴，營造以掌心玫瑰為中心的花園意象，一匙入口，濃郁香氣與鮮甜滋味交錯。

「掌心玫瑰」以精緻細膩的禮盒裝裹，即日起，於哈根達斯全台直營門市、線上官方商店、LINE禮物販售，原價429元，冬日嘗鮮體驗價399元，線上官方商店推出兩入組合798元。此外，哈根達斯敦南旗艦店也為此打造一面浪漫應景的愛心玫瑰櫥窗，將門市化作最美街頭打卡熱點。

「掌心玫瑰」包裝典雅，也可當歲末的溫馨獻禮。圖／哈根達斯提供
「掌心玫瑰」包裝典雅，也可當歲末的溫馨獻禮。圖／哈根達斯提供

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