超美「掌心玫瑰」 哈根達斯擬真冰品歲末傳情

擬真冰品「掌心玫瑰」絕美登場！哈根達斯在歲末傳情的時節，以擬真小巧玫瑰搭配捧在掌心的別緻造型，加上綻放多層次口感的草莓冰淇淋，獻上象徵至臻呵護的掌心玫瑰，為冬季增添甜蜜色彩。

這個細緻擬真的「掌心玫瑰」，是將檸檬乳酪巧克力甘納許化作絲滑花瓣，層層包裹酸甜的草莓冰淇淋，四周佐以抹茶海綿蛋糕與少許新鮮草莓切片點綴，營造以掌心玫瑰為中心的花園意象，一匙入口，濃郁香氣與鮮甜滋味交錯。