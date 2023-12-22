聽新聞
test
0:00 / 0:00
超美「掌心玫瑰」 哈根達斯擬真冰品歲末傳情
擬真冰品「掌心玫瑰」絕美登場！哈根達斯在歲末傳情的時節，以擬真小巧玫瑰搭配捧在掌心的別緻造型，加上綻放多層次口感的草莓冰淇淋，獻上象徵至臻呵護的掌心玫瑰，為冬季增添甜蜜色彩。
這個細緻擬真的「掌心玫瑰」，是將檸檬乳酪巧克力甘納許化作絲滑花瓣，層層包裹酸甜的草莓冰淇淋，四周佐以抹茶海綿蛋糕與少許新鮮草莓切片點綴，營造以掌心玫瑰為中心的花園意象，一匙入口，濃郁香氣與鮮甜滋味交錯。
「掌心玫瑰」以精緻細膩的禮盒裝裹，即日起，於哈根達斯全台直營門市、線上官方商店、LINE禮物販售，原價429元，冬日嘗鮮體驗價399元，線上官方商店推出兩入組合798元。此外，哈根達斯敦南旗艦店也為此打造一面浪漫應景的愛心玫瑰櫥窗，將門市化作最美街頭打卡熱點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言