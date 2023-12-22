7-ELEVEN「Hello Kitty 50週年百變風格集點 」新年登場！「限定3D光柵磁鐵」掀回憶殺

7-ELEVEN的磁鐵可說是開創超商集點話題的先鋒，睽違18年，7-ELEVEN攜手三麗鷗推出全新限量「3D光柵紀念磁鐵系列」，全台集點風潮始祖強勢回歸，勢必將掀起滿滿的回憶殺。自2024年1月1日上午11點起至2月18日7-ELEVEN推出「Hello Kitty 50週年百變風格快閃購／集點 」，以「限量珍藏」、「立體精品」、「居家換新」、「外出旅遊」4大主題情境，開發逾20款全新全店集點限量新品，快閃購、集點加價購最低只要99元起，Hello Kitty迷快衝一波！

自2005年起7-ELEVEN首創全台零售行銷手法，推出全店集點活動創新生活話題，首檔集點活動與全球超人氣的Hello Kitty合作，帶動當時集點換磁鐵的熱潮。2023年適逢Hello Kitty 50週年生日慶，7-ELEVEN再度攜手三麗鷗，並以首度合作的3D光柵磁鐵為題，開發50款經典年代圖素及50款字母數字表情組合系列，共100款。同步加碼開發「立體造型籤紙扭蛋機存錢筒」、「水晶球音樂盒」、「公仔時鐘小夜燈」、「公仔積木萬年曆」、「絨毛吊飾零錢包鑰匙圈」、「美妝刷具3件組」等7-ELEVEN限定限量周邊商品，全系列粉紅少女心噴發、別具蒐藏價值。

7-ELEVEN「Hello Kitty 50週年百變風格快閃購／集點 」以「限量珍藏」、「立體精品、「居家換新」、「外出旅遊」4大主題情境，開發逾20款全新全店集點限量新品。「限量珍藏」系列以Hello Kitty「3D光柵磁鐵」最具話題，按年份共推出50款3D光柵磁鐵選擇，另外還有50款字母數字表情組合系列，可拼出電話、英文名、生日、愛的話語，可搭配磁鐵收集板一起珍藏，同步推出年代套組，不用抽一次全套收藏。

「立體精品」系列主推「立體造型籤紙扭蛋機存錢筒」、「水晶球音樂盒」、「絨毛造型面紙套」、「公仔時鐘小夜燈」、「積木萬年曆」，打造沉浸式的粉萌立體生活小物；「外出旅遊」系列從膳魔師保溫保冷壺杯系列、美妝刷具組、手提筆電包、後背包、35W雙孔供應器到EVO安全帽、飾品一應俱全，不論是居家還是外出、隨身都是滿滿的Hello Kitty。「居家換新」系列首推寢具、門簾（附伸縮桿），萌系指數爆棚。

不僅如此，7-ELEVEN更引進三麗鷗跨7大品牌合作周邊商品，包含膳魔師、just gold鎮金店、知音文創、BONNY&READ、DREAM CASTLE、GARMMA、LICORNE力抗錶等，網羅保溫瓶、立體可動造型音樂盒、流行飾品、寢具織品、黃金金飾、3C產品等豐富多元的Hello Kitty周邊，就近到逾6,800家7-ELEVEN門市快閃購、集點送加購價格比市價還要划算、最低5.8折起。