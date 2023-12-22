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曝光了！韓韶禧朴敘俊新戲合體 這小物閃曬輕奢太甜蜜

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
《京城怪物》將在近日上檔，兩大人氣明星韓韶禧（左）和朴敘俊也在近日拍攝了宣傳視覺、甜蜜合體。圖 / 翻攝自 IG @ netflixkconten（合成圖）
《京城怪物》將在近日上檔，兩大人氣明星韓韶禧（左）和朴敘俊也在近日拍攝了宣傳視覺、甜蜜合體。圖 / 翻攝自 IG @ netflixkconten（合成圖）

韓國綜藝娛樂又有新話題，兩大人氣明星韓韶禧和朴敘俊日前為宣傳新戲《京城怪物》（경성크리처）合體拍攝，也由於新片將在串流平台Netflix上播放，日前社群上一口氣發表了多組合照，兩人展現了甜蜜、親密的肢體動作，即便新戲還沒上映，已成功吸引了各方注目。

即將上映的《京城怪物》以西元1945年、首爾的偵探與企業家一同對抗怪物為主軸，其中曾演出《梨泰院Class》、《驚奇隊長2》的朴敘俊在劇集中演出一位白手起家的帥氣企業家，偵探則由韓韶禧演出；也由於時間設定在1940年代，人物服裝都在現代中帶著些許懷舊氣息。

在《京城怪物》中演出的韓韶禧（左）和朴敘俊，分別扮演了偵探與企業家的角色。圖 / 翻攝自 IG @ netflixkconten
在《京城怪物》中演出的韓韶禧（左）和朴敘俊，分別扮演了偵探與企業家的角色。圖 / 翻攝自 IG @ netflixkconten

而近日在社群上發表的一系列宣傳照片，只見平口連身短裙的韓韶禧和穿上黑色皮衣騎士夾克的朴敘俊兩人互動風格多變，韓韶禧時而被當成背景、由朴敘俊在前景拿著相機直視鏡頭，又或兩人互相依偎、親密互動，宛如化身風格CP。

形象宣傳中，韓韶禧配戴上了閃耀戒指，出自法國高級珠寶品牌Boucheron的Quatre系列。圖 / 翻攝自 IG @ netflixkconten
形象宣傳中，韓韶禧配戴上了閃耀戒指，出自法國高級珠寶品牌Boucheron的Quatre系列。圖 / 翻攝自 IG @ netflixkconten

值得一提的是：這組形象宣傳中，韓韶禧的左右手分別配戴上了閃耀戒指，原來是出自法國高級珠寶品牌Boucheron的Quatre系列珠寶。其中一枚四環的Quatre Black鑽戒使用了黑色PVD、18K白金、鑲嵌鑽石，另一枚兩環的Double White戒指則是以雕刻Godron同心圓飾的白金、與具有Clou de Paris巴黎飾紋的白色Hyceram陶瓷。兩枚戒指有相似風格、卻也展現出光芒、質地、裝飾的對比，也像演員在戲劇中的表現，彼此衝撞、激盪出令人激賞的精彩火花。

Quatre black系列戒指，25萬1000元。圖／翻攝自Boucheron官方網站
Quatre black系列戒指，25萬1000元。圖／翻攝自Boucheron官方網站
Quatre double white戒指，69000元。圖／翻攝自Boucheron官方網站
Quatre double white戒指，69000元。圖／翻攝自Boucheron官方網站

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