金夠閃！10萬有找中價位機械金表 懷舊跑趴

老一輩人常有黃金保值的投資概念，相較之下金表也在過去成為財富的象徵。在復古潮流不斷襲來的現在，擁有一只表殼、表帶、面盤皆為金色的表款，隨不致於成為積累財富的投資，卻將成為復古造型的風格單品、值得入手。

以1962年問世原型「再出發」的雷達（RADO）DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表，具有厚實、一體成型的橢圓表表殼，存在的本身已經十足造型感；其機芯運用新一代、具有抗磁Nivachron™游絲的R808鏤空自動上鍊機芯，同時藍寶石水晶玻璃鏡面更帶有特殊的切割角度，十足硬派、非常懷舊。

美度（MIDO）的Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕表則是已經鋼PVD金色，讓表殼、面盤、表帶全數煥發如蜂蜜般的雅致金色，其自動上鍊機芯並具有80小時動力儲存，面盤的設計則在懷舊中帶有簡約風範：僅有四個阿拉伯數字搭配金針、夜光塗料的鍍金指針，四萬以內有找，價格相對平實。