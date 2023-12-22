全球首款高鐵新幹線0系花魁車 台灣高鐵修復台南站亮相
全球第一款高速鐵路列車、日本新幹線列車始祖「0系」2008年除役，日本僅兩輛輸出其中一輛放置在高鐵台南站前地景公園兩年引發批評，經過整修，今天舉辦啟用儀式，請來行政院副院長鄭文燦見證。
日本目前剩下25台0系列車，僅有2輛輸出日本以外地區，一輛日本於2001年捐贈給英國鐵道博物館，另一輛在2004年台灣高鐵興建期間來到台灣，做為協助探測路線界線、檢測軌道及路徑淨空等測量工作的「限界測量車」，其保存及策展工作，深具歷史意義與獨特性。
台灣高鐵表示，這台0系新幹線列車改裝成的「限界測量車」，基於測量路線界限和檢測軌道需求，必須自行在車體外部安裝許多宛如「髮簪」的測量儀器，執行任務時這些儀器會延伸出車身，外觀看起來就像日本江戶時代髮上插飾繁複髮簪，被暱稱為「花魁車」，是全世界唯一具有「限界測量車」形象0系車輛。
台灣高鐵的花魁車是小窗型0系、第25批次新幹線車輛，東急車輛製造廠1978年產製。車內銘板顯示1998年於JR西日本的博多總合車輛所改裝成「限界測量車」，2004年7月抵台，在台灣高鐵興建期間協助檢視高鐵車站結構、月台設施、橋梁隧道等結構是否超出建築界限而侵入鐵道路線淨空範圍、確保高鐵營運時的高速行駛安全。
台灣高鐵表示，2003年高鐵興建期就開始蒐集高速鐵路相關的重要歷史物件研究與保存維護，在典藏世界第一代高速鐵路列車「0系花魁車」後，便開始進行車輛復舊跟陳列工作，今天起在高鐵台南站前地景公園公開展示，成為進出台南門戶的新地標。
花魁車地景公園占地約2公頃，一角大型0系符號，除了作為0系花魁車地景公園的標示，也蘊含從0出發到無限大的發展元素，闡述0系車輛與台灣高鐵的故事。屋頂造型採用三組垂懸木樑，下凹的弧形隱喻世界第一代高鐵–「0系」在台灣高速鐵路的速度感與流線感，也與0系車輛的曲線相互呼應，成為台灣高鐵公司首次展示車輛文物的公共空間。
0系新幹線列車號稱「集日本鐵道技術大成」，1964年10月東京奧運會前夕通車， 是當時全球第一條高鐵日本「東海道新幹線」列車，原訂2年前開放展示，不料工程一再延遲，以帆布覆蓋在高鐵站前，有人認為這輛車極具歷史意義，批評是在「糟蹋珍貴的鐵道文史資產」。
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