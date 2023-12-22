吃醜食愛地球！三大企業讓「醜蔬果」大翻身 從日常消費對抗食物浪費
隨著飲食習慣的改變，現代人除了要求吃飽，更重視食物要有精緻的外觀，許多農產品在送達超市後，可能因長相欠佳遭到拒收；餐廳追求料理美觀，只截取食物的一小部分做成餐點，導致大量的食物浪費。
為了對抗食物浪費，許多企業開始推廣「醜蔬果的營養價值一樣豐富」的觀念，並以行動積極落實理念，身為消費者的我們，也可以透過日常選擇來一起愛地球。
家樂福影響力概念店：惜福專區讓消費者撿便宜（網路聲量：519筆）
家樂福自2018年推動食物轉型計畫，2019年開設家樂福影響力概念店，在店內傳遞減少食物浪費、健康生活、以人為本、愛護環境、生物多樣性等精神。
▲家樂福影響力概念店。
image source：FB／家樂福影響力概念店 Carrefour impact
一般民眾購買食品時，通常會挑選有效期限最遠的商品，但其實在有效期限內，所有食物的風味與品質都是一樣的，因此家樂福概念店透過「即期品出清」的方式，增加消費者購買即期品的誘因。
▲家樂福會在商場內設置專區，以較低價格出售即期品。
image source：FB／家樂福鼎山店 Carrefour
此外，針對醜蔬果處理問題，家樂福概念店也設置「惜福專區」，消費者可用較低價格購入長得比較醜或已經開始熟成的蔬果，先前還特別推出用醜水果及短效期鮮奶製成的「醜果雪酪」，延續食物生命。
▲家樂福之前曾推出「醜果雪酪」，將醜水果與短效期鮮奶再次利用。
image source：FB／家樂福文教基金會
格外農品：把醜水果做成美味果醬（網路聲量：1,074筆）
通常農產品採收後，會依據大小、重量、外觀進行分級，過程中就會產生「格外品」。所謂的「格外品」，指的是市場規格之外但品質無虞的農產品，可能長得比較醜，美味與營養卻不減。
新創公司「格外農品」特別採購格外品水果，並與食品廠技術合作，以符合安全衛生的生產條件，將格外品製作成沖泡果茶醬，主打無人工添加、水果含量達70%以上，成分單純，僅有水果、砂糖、檸檬汁，直接將果醬沖泡熱水，就變成療癒身心的水果茶，塗抹在麵包上則很適合當成下午茶，對於忙碌的上班族來說非常方便。
▲格外農品將醜水果做成沖泡果茶醬。
image source：FB／格外農品
花田喜彘：吃了醜蔬果的豬隻更鮮甜（網路聲量：790筆）
永隆牧場的自有品牌「花田喜彘」，主打以科學方式養出健康、友善環境的豬，並提供消費者安全美味的豬肉產品，致力於成為「豬肉界的精品」。
想要養出健康的豬，進而製成美味的豬肉產品，「豬飼料」是關鍵，因此花田喜彘特別向農民收購當季過剩、賣相不佳的醜蔬果當成豬飼料，既能再次利用農家剩下的食物，減少食物浪費，又能達到自然的食物循環。
其中最知名的，就是吃了醜胡蘿蔔的「胡蘿蔔豬」，肉質吃起來更加鮮甜、無騷味，也證明醜蔬果確實營養不減。
▲花田喜彘的豬隻是以胡蘿蔔為飼料。
image source：FB／花田喜彘 - 自家養 節氣食
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2023年12月15日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『家樂福影響概念店、格外農品、花田喜彘』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言