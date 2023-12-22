吃醜食愛地球！三大企業讓「醜蔬果」大翻身 從日常消費對抗食物浪費

隨著飲食習慣的改變，現代人除了要求吃飽，更重視食物要有精緻的外觀，許多農產品在送達超市後，可能因長相欠佳遭到拒收；餐廳追求料理美觀，只截取食物的一小部分做成餐點，導致大量的食物浪費。

為了對抗食物浪費，許多企業開始推廣「醜蔬果的營養價值一樣豐富」的觀念，並以行動積極落實理念，身為消費者的我們，也可以透過日常選擇來一起愛地球。

家樂福影響力概念店：惜福專區讓消費者撿便宜（網路聲量：519筆）

家樂福自2018年推動食物轉型計畫，2019年開設家樂福影響力概念店，在店內傳遞減少食物浪費、健康生活、以人為本、愛護環境、生物多樣性等精神。

▲家樂福影響力概念店。

image source：FB／家樂福影響力概念店 Carrefour impact

一般民眾購買食品時，通常會挑選有效期限最遠的商品，但其實在有效期限內，所有食物的風味與品質都是一樣的，因此家樂福概念店透過「即期品出清」的方式，增加消費者購買即期品的誘因。

▲家樂福會在商場內設置專區，以較低價格出售即期品。

image source：FB／家樂福鼎山店 Carrefour

此外，針對醜蔬果處理問題，家樂福概念店也設置「惜福專區」，消費者可用較低價格購入長得比較醜或已經開始熟成的蔬果，先前還特別推出用醜水果及短效期鮮奶製成的「醜果雪酪」，延續食物生命。

▲家樂福之前曾推出「醜果雪酪」，將醜水果與短效期鮮奶再次利用。

image source：FB／家樂福文教基金會

格外農品：把醜水果做成美味果醬（網路聲量：1,074筆）

通常農產品採收後，會依據大小、重量、外觀進行分級，過程中就會產生「格外品」。所謂的「格外品」，指的是市場規格之外但品質無虞的農產品，可能長得比較醜，美味與營養卻不減。

新創公司「格外農品」特別採購格外品水果，並與食品廠技術合作，以符合安全衛生的生產條件，將格外品製作成沖泡果茶醬，主打無人工添加、水果含量達70%以上，成分單純，僅有水果、砂糖、檸檬汁，直接將果醬沖泡熱水，就變成療癒身心的水果茶，塗抹在麵包上則很適合當成下午茶，對於忙碌的上班族來說非常方便。

▲格外農品將醜水果做成沖泡果茶醬。

image source：FB／格外農品

花田喜彘：吃了醜蔬果的豬隻更鮮甜（網路聲量：790筆）

永隆牧場的自有品牌「花田喜彘」，主打以科學方式養出健康、友善環境的豬，並提供消費者安全美味的豬肉產品，致力於成為「豬肉界的精品」。

想要養出健康的豬，進而製成美味的豬肉產品，「豬飼料」是關鍵，因此花田喜彘特別向農民收購當季過剩、賣相不佳的醜蔬果當成豬飼料，既能再次利用農家剩下的食物，減少食物浪費，又能達到自然的食物循環。

其中最知名的，就是吃了醜胡蘿蔔的「胡蘿蔔豬」，肉質吃起來更加鮮甜、無騷味，也證明醜蔬果確實營養不減。

▲花田喜彘的豬隻是以胡蘿蔔為飼料。

image source：FB／花田喜彘 - 自家養 節氣食

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2023年12月15日。