文博會後最人氣的原創盛宴 日台知名IP齊聚華山陪你過聖誕迎新年

全台插畫迷們準備好了嗎！2023年12月22日至2024年1月14日，有點市第一屆日台創作者聚會「有.市集」於華山文創園區熱鬧登場啦！！

一口氣集結日台九位人氣作者，變種吉娃娃、KINGJUN、胡子碰碰、咻咻熊、松尼&奇尼、小黃間、可愛大王、狗狗的小跳步、蜜可魯等人，通通都在華山1914文創園區 中7B館迎接各位粉絲。活動期間主辦單位 有點市還特別推出「有點好抽」機會中獎遊戲，每抽只要99元，保證通通有獎外，幸運粉絲還有機會可以抱走價值數萬元的IPHONE15超值大獎喔！天啊~粉絲們還不趕快衝一波華山原創角色快閃店。

本次快閃店現場預計有超過500種原創周邊商品等你挖寶，有點市更與多位原創作者共同推出多款會所限定拍貼機，在購齊各角色可愛又療癒周邊商品後，千萬不要忘了與心愛的IP角色來張甜蜜可愛合照。

會場場景照。 圖／有你共創提供

人氣NO.1的胡子碰碰更在有點市熱情邀請下，特別為本次快閃活動推出台灣限定商品，首次將台灣黑熊和台灣藍鵲的可愛形象融入商品設計中，還有小籠包和珍珠奶茶等台灣美食元素，全新20款專屬台灣限定主題商品只在「有.市集」及「有點市」等獨家通路可以買到，讓我們一起在寒冷的冬日裡，感受胡子碰碰濃濃的日系溫暖幸福氛圍。

會所限定拍貼機。 圖／有你共創提供

粉絲們把握時間，快來華山文創園區和我們一起度過一個充滿插畫、節慶氛圍的時光，這場插畫盛會將給你帶來更多驚喜和回憶。揮別2023年的這個冬天，「有.市集」將成為原創插畫和你的絕佳交會點，一同帶來一場不容錯過的原創盛事，迎接滿滿可愛插畫的新年。

推薦商品牆。 圖／有你共創提供

活動資訊：

【有.市集-原創角色快閃店】

地點│華山文創園區 中7B館

日期│2023/12/22 - 2024/01/14

營業時間│週一至週四 11:00-19:00/ 週五至週六 11:00-20:00