秋冬要保暖也要時尚！衣櫃裡必備單品讓你晉升穿搭達人



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「秋冬穿搭必備單品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的秋冬穿搭單品排行。

秋冬是不少穿搭達人最愛的季節，寒冷的氣候下能夠多套幾件衣服，除了兼顧保暖，更可以達成多層次時尚穿搭。而對網友來說，究竟秋冬衣櫃不能沒有的單品是哪些？不論是崇尚經典百搭的風格，還是追求最新的流行趨勢，以下是網友熱議的必備單品，能夠讓人在冷颼颼的天氣中也能展現自信與魅力！

針織層次及份量感讓穿搭更有記憶點 各種材質襯衫上身知性感UP UP

▲ 秋冬穿搭熱議單品TOP10 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對秋冬穿搭必備單品的相關話題討論，可以發現「針織背心/針織衫」引起社群熱烈關注，網友表示「針織上衣是秋冬必備的吧！不管搭什麼都好看」、「秋冬必備的百搭單品就是針織背心」，指出秋冬穿搭的重點是多層次，只要先簡單套上一件襯衫或是素色打底衣，再疊穿針織背心或針織衫，帶出的層次跟份量感能夠提升整體穿搭的記憶點；此外，也有人補充針織單品可以「挑有麻花織紋的款式，看起來更青春可愛！」，並建議穿著針織背心時可以紮前不紮後，更能優化身材比例，在視覺上帶來一雙大長腿。

而「襯衫」也是許多網友認為秋冬絕對少不了的單品之一，大讚「襯衫真的很百搭，根本穿搭神器！」，更是上班族認為必備單品之一，除了正式體面，更能帶來一種知性感，無論是氣勢幹練風還是溫柔氣質風都很適合，加上襯衫有各種材質可以選擇，不少網友表示秋冬就是以「厚雪紡、燈芯絨跟毛呢材質為主」，厚度適中再簡單搭配外套就很好看，保暖程度也足夠，若是上班族也不怕在辦公室會太厚重、不好活動。

此外，每到秋冬就一定要入手一雙的「靴子」當然也不能錯過，網友說道「我秋冬穿最多的鞋款絕對非靴子莫屬啦，不管是長靴或是短靴都超級實穿」、「秋冬的衣服很好搭配靴子以外，穿靴子也超級保暖！」，表示靴子同樣也是相當好搭配的單品，像是因為自己是肉肉腿、腿不漂亮而不敢露腿的族群，就推薦可以選擇長靴來修飾腿型，同時也能帶來很好的保暖效果；而短靴不管是配上牛仔褲、洋裝或長裙，都能更增添酷帥氣息，穿搭變化性十分高。

你認為秋冬必備的服飾是什麼？網友們推薦秋冬穿搭必備的單品通常都是經典不衰又百搭的品項，並且能夠顧及保暖，這些時尚利器不僅讓你穿出個人風格，更讓冷冽季節充滿溫暖享受！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「秋冬穿搭必備單品」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/06~2023/12/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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