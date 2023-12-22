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超划算！喝頂級下午茶 送價值5千元的白金級護膚券
到文華東方酒店喝下午茶，還能變漂亮！雅詩蘭黛攜手文華東方「青隅」，以頂級保養的「白金級黑鑽松露系列」為靈感，推出「白金級逆齡午茶饗宴」，從2024年1月1日起至2月29日，每套1,580元起，就能收到雅詩蘭黛白金級保養系列作，以及價值5,000元的白金級護膚券，喝完下午茶，就還能體驗頂保養品。
雅詩蘭黛推出人生第一瓶逆齡乳霜首選「白金級黑鑽松露逆時煥顏霜」，採用全球29項專利的「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」，協同黑鑽松露精萃，推出白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，讓肌膚找回青春的關鍵。
而與文華東方合作的白金級逆齡午茶饗宴，就以長壽肌因逆齡科技為靈感，推出一系列的精緻點心，鹹點有具有長壽意象的慢燉牛肉長壽脆麵，以及潤顏感的野莓法式雞肉凍，還有兼具營養與美味的酪梨鮮蝦三明治、西西里蕃茄鱈魚塔。
甜點以金色為主調，蜂蜜覆盆莓優格穀麥餅、法式黑松露香草芙朗、巧克力燕麥杏仁瑪德蓮，呼應白金級黑鑽松露系列中的科技部分，讓大家沈浸在五感體驗當中。
白金級逆齡午茶饗宴中，經典下午茶每套1,580元，就送白金級極萃賦活花秘豐潤乳霜 7ml、白金級極萃賦活花秘凝露 30ml、白金級奢寵45mins護膚券。
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