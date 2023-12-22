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楊紫瓊世紀婚禮 唯美禮服出自台灣精品 見證浪漫喜悅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
楊紫瓊身上清透竹綠的全絲烏干紗禮服以刺繡加上「蘭花與鳳蝶」圖騰，在思緒間輕舞飛揚。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊身上清透竹綠的全絲烏干紗禮服以刺繡加上「蘭花與鳳蝶」圖騰，在思緒間輕舞飛揚。圖／SHIATZY CHEN提供

四大喜事中，婚禮常被視為作人生中最值得紀念的慎重一瞬。2023上半年喜獲奧斯卡小金人、成為首位華人影后的楊紫瓊，昨日和長跑多年的另一半、前法拉利CEO尚陶德（Jean Todt）於馬來西亞舉行了世紀婚禮，除堪稱年度時尚、娛樂圈大事，楊紫瓊身上禮服更出自台灣時尚品牌SHIATZY CHEN夏姿陳的量身訂製，以工藝與時尚，見證喜悅。

過去曾以《臥虎藏龍》、《媽的多元宇宙》、《007：明日帝國》等多部電影廣為人知的楊紫瓊，早年以武打動作類型電影起家，但以精湛演技跨出亞洲、在歐美為主的西方影壇獲得一席之地，今年更以「媽的多元宇宙」獲得奧斯卡最佳女演員獎項，成為影史首位華人影后，意義非凡。而楊紫瓊今年更在奪金後與愛情長跑多年的男友感情更上層樓，於昨日在馬來西亞邦咯島的傍晚後完成了世紀婚禮，為值得一提的是：從婚宴邀函、花藝布置、采采食茶伴手禮到禮服設計，竟全數出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿陳，更成為今日世紀大婚上的質感亮點、平添話題。

由於SHIATZY CHEN品牌總監陳彩霞原本就與楊紫瓊結識多年，加上楊紫瓊今年也曾現身SHIATZY CHEN的巴黎時裝周大秀，兩人深厚情誼不言可喻，為此SHIATZY CHEN並為楊紫瓊打造了兩套精湛的工藝禮服：「金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服」與「平口手工縫製波浪禮服」。其中「金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服」是以禮服搭配同材質的蕾絲短褲，同時腰間再繫上一抹烏干紗，整體閃現了金蔥光影，有別於一般裙裝設計、瀟灑俐落，更讓楊紫瓊不禁小秀長腿與俏皮表情。

「平口手工縫製波浪禮服」則運用了楊紫瓊喜愛的輕快綠色，以飄逸輪廓為剪裁，加上參針繡、打籽繡、珠繡工藝等多重刺繡工藝，在洋裝上描繪以「蘭花與鳳蝶」之圖騰，除代表東方女性的柔情與堅毅面向，更讓楊紫瓊在沙灘邊裙擺搖搖、喜不自勝。唯美、浪漫的身影，勢必成為影史與時尚史的甜蜜經典一頁，更讓人從心中為楊紫瓊再度喝采、祝願百年好合。

楊紫瓊婚禮上甚至小秀長腿，俏皮表情更讓人感受到由衷的喜悅。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊婚禮上甚至小秀長腿，俏皮表情更讓人感受到由衷的喜悅。圖／SHIATZY CHEN提供
婚禮主視覺之一由SHIATZY CHEN為楊紫瓊提供、量身設計。圖／SHIATZY CHEN提供
婚禮主視覺之一由SHIATZY CHEN為楊紫瓊提供、量身設計。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊今年獲得奧斯卡小金人影后獎盃並完成婚禮，堪稱在2023年雙喜臨門。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊今年獲得奧斯卡小金人影后獎盃並完成婚禮，堪稱在2023年雙喜臨門。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊原就是SHIATZY CHEN品牌超級好友，今年曾兩度現身品牌歐美時裝周大秀。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊原就是SHIATZY CHEN品牌超級好友，今年曾兩度現身品牌歐美時裝周大秀。圖／SHIATZY CHEN提供
由SHIATZY CHEN專門為楊紫瓊量身訂製的金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服。圖／SHIATZY CHEN提供
由SHIATZY CHEN專門為楊紫瓊量身訂製的金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊昨日與另一半尚陶德（Jean Todt）在馬來西亞舉行了世紀婚禮，禮服並出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿陳之手。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊昨日與另一半尚陶德（Jean Todt）在馬來西亞舉行了世紀婚禮，禮服並出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿陳之手。圖／SHIATZY CHEN提供
綠色的「平口手工縫製波浪禮服」以飄逸輪廓為剪裁，並施以全手工刺繡，費工耗時。圖／SHIATZY CHEN提供
綠色的「平口手工縫製波浪禮服」以飄逸輪廓為剪裁，並施以全手工刺繡，費工耗時。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN專門為楊紫瓊打造的工藝禮服，是品牌工坊資深工匠技藝與美的大成。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN專門為楊紫瓊打造的工藝禮服，是品牌工坊資深工匠技藝與美的大成。圖／SHIATZY CHEN提供
由SHIATZY CHEN量身訂製的金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服，並為楊紫瓊氣質演繹。圖／SHIATZY CHEN提供
由SHIATZY CHEN量身訂製的金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服，並為楊紫瓊氣質演繹。圖／SHIATZY CHEN提供

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