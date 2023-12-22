楊紫瓊世紀婚禮 唯美禮服出自台灣精品 見證浪漫喜悅

四大喜事中，婚禮常被視為作人生中最值得紀念的慎重一瞬。2023上半年喜獲奧斯卡小金人、成為首位華人影后的楊紫瓊，昨日和長跑多年的另一半、前法拉利CEO尚陶德（Jean Todt）於馬來西亞舉行了世紀婚禮，除堪稱年度時尚、娛樂圈大事，楊紫瓊身上禮服更出自台灣時尚品牌SHIATZY CHEN夏姿陳的量身訂製，以工藝與時尚，見證喜悅。

過去曾以《臥虎藏龍》、《媽的多元宇宙》、《007：明日帝國》等多部電影廣為人知的楊紫瓊，早年以武打動作類型電影起家，但以精湛演技跨出亞洲、在歐美為主的西方影壇獲得一席之地，今年更以「媽的多元宇宙」獲得奧斯卡最佳女演員獎項，成為影史首位華人影后，意義非凡。而楊紫瓊今年更在奪金後與愛情長跑多年的男友感情更上層樓，於昨日在馬來西亞邦咯島的傍晚後完成了世紀婚禮，為值得一提的是：從婚宴邀函、花藝布置、采采食茶伴手禮到禮服設計，竟全數出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿陳，更成為今日世紀大婚上的質感亮點、平添話題。

由於SHIATZY CHEN品牌總監陳彩霞原本就與楊紫瓊結識多年，加上楊紫瓊今年也曾現身SHIATZY CHEN的巴黎時裝周大秀，兩人深厚情誼不言可喻，為此SHIATZY CHEN並為楊紫瓊打造了兩套精湛的工藝禮服：「金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服」與「平口手工縫製波浪禮服」。其中「金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服」是以禮服搭配同材質的蕾絲短褲，同時腰間再繫上一抹烏干紗，整體閃現了金蔥光影，有別於一般裙裝設計、瀟灑俐落，更讓楊紫瓊不禁小秀長腿與俏皮表情。