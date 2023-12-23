尾牙獎項大廝殺！8大尾牙抽獎禮品大公開 讓福委不再傷腦筋



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「尾牙抽獎禮物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的尾牙抽獎禮物排行。

多數公司在經歷一整年的打拚後，總會舉辦「尾牙」宴請、犒賞員工一整年的辛勞。為了鼓舞士氣，又有許多公司會在尾牙上舉辦「抽獎活動」，不過有些獎品大受歡迎，卻也有些讓人哭笑不得，究竟哪些尾牙抽獎禮品受到最多網友討論呢？

「紅包」獎項誠意十足超誘人 「手機」、「電視」生活必備也不怕雷

觀察近一年內網友針對「尾牙抽獎禮物」相關話題的討論，發現「紅包」受到最多網友熱議。當中有許多人認為「現金」最有感，就有網友發文詢問「尾牙禮物要準備什麼？」，引來眾多網友回應道「現金才最好」、「禮物抽到現金才爽」、「同事都超愛現金的，不愛錢工作是做身體健康的嗎」，紛紛表示希望尾牙抽獎時能夠獲得紅包，除了能夠自行運用外，還無需擔心抽到不符合自身需求的獎項。

而「手機」、「電視」等電子用品也是許多人熱議的抽獎禮品。討論區便有人發問，尾牙獎項怎麼選擇？就有網友回應提到「電視基本上最不用擔心」、「可以抽電視呀！我覺得很讚欸」，而知名科技公司尾牙獎項中也含有多台智慧型手機，引起社群熱議，紛紛投以羨慕之情。

此外，「電腦」也受到許多人歡迎。由於電腦為許多人生活中必備的電子用品之一，若能夠在尾牙時抽中電腦，就能夠汰換家中的舊電腦，或是上網販售抽中的獎項，也能獲得一筆額外的收入，成為許多上班族的愛獎。

一年一度的尾牙是不少員工期待的活動，希望能夠被幸運之神眷顧，抽中各項好禮。你參加過公司舉辦的尾牙嗎？又曾經抽過什麼好禮呢？而若你是尾牙的籌辦人員，也不妨參考以上提到的各種獎項，讓員工開開心心領好禮！

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「尾牙抽獎禮物」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01~2023/11/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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