歲末最強檔！《鏈鋸人》主題咖啡廳 台北、台中重磅登場

超人氣作品《鏈鋸人》主題咖啡廳，獲羚邦集團官方正式授權，於 12月21日起，即將在《FANFANS CAFÉ》台北西門店和台中逢甲店隆重登場！除了全新周邊及店內裝飾之外，搭配台灣特色美食的主題餐點更是極具特色，絕對讓你意想不到！各位《鏈鋸人》的粉絲們，快前往FANFANS CAFÉ集合啦。

《鏈鋸人》x FANFANS CAFÉ 主題咖啡廳隆重登場，店內裝潢當然也不馬虎，一到FANFANS CAFÉ台北西門店的樓下就可以看到滿滿《鏈鋸人》的主視覺，進到店面，左手邊是本次主題咖啡廳的必拍打卡區，超帥的鏈鋸人立牌坐鎮，讓你一進餐廳就感受到滿滿震撼！接著深入店內，每個角落都有角色立牌，彷彿被公安對魔特異4課成員團團包圍保護著一樣，用餐中也不怕突然出現惡魔，真是太放心了。

台中逢甲店的佈景也不惶多讓，帥氣的鏈鋸人在店門口迎接粉絲的到來。一樓店內更有早川秋、帕瓦跟真紀真等人氣角色坐鎮。這次兩間店商品販售區都經過了一番設計，還原原作中封條警示的風格！緊接著來到二樓，樓梯間除了有劇照裝飾，還有雙手比YA的小紅站在離不開的8樓樓梯間．．．太可怕啦！

這次的餐點部分推出四道主餐、三道甜點及六款飲品。其中最特別的就是《鏈鋸人 戰鬥丼飯》以台灣的特色美食滷肉飯及豬血糕設計成鏈鋸人站在廢墟瓦礫堆上的視覺，可以說是一大特點！以真紀真的招式為參考的《真紀真 神秘三明治》，烙印上真紀真眼睛的圖案，讓人眼睛為之一亮！還有以淀治喜歡將各種喜歡的東西加在一起為發想的《淀治 啓動繩 漢堡》；造型滿分的《早川秋 狐狸惡魔的契約燉菜》狐狸造型的白飯配上裝飾點綴，絕對是本次的必點餐點！

甜點有《姬野 大人的魅惑冰淇淋》以姬野的形象配上幽靈惡魔的小花裝飾，超級可愛，以帕瓦的形象設計的《帕瓦 血之起士蛋糕》以及超～級可愛的《波奇塔 波奇塔的芒果聖代》，還原波奇塔的造型，還附有一張波奇塔插卡，誰捨得吃下去啦！！另外只要消費任一主餐或甜點就可以拿到相對應的角色透明小卡，趕快來點爆！

飲品的部分有以淀治為設計發想的《淀治 芒果果汁》，芒果氣泡飲加上寒天珍珠！以角色形象為發想的《真紀真 有點甜的草莓歐蕾》、《秋 日常咖啡》、《帕瓦 洛神花氣泡飲》還有可愛的《小紅 恐怖特飲》在飲料上插上小紅的經典菜刀！另外本次也推出《波奇塔 夢幻拿鐵》每款飲料都好拍又好喝。來店消費任一飲品，還會贈送《鏈鋸人》角色杯墊乙張（共9款隨機發送、恕不挑款），而且台北西門店及台中逢甲店竟然是不同款式！總共18款不同設計杯墊，粉絲們快點朝聖蒐集吧！

主題期間，只要事前上「FANFANS CAFÉ」指定預約網站訂位前來用餐，就加碼贈送預約禮《鏈鋸人》劇照貼紙，淀治、帕瓦、真紀真、波奇塔及早川秋共五種款式，每款都超好看，粉絲一定要蒐集起來！（每組預約客人贈送乙份，款式隨機）想前往用餐的粉絲記得要先在網路訂位才可以得到劇照貼紙喔！

除了餐點以外，現場也開放預購/購買全新系列《鏈鋸人》正版新商品。由「FANFANS粉粉」設計出一系列超帥氣的周邊，T-Shirt、地墊、等身抱枕套、毛巾、托特包、滑鼠墊、毛毯、不鏽鋼金屬杯......等，讓你把鏈鋸人獨特的美學穿著走！

本次充滿話題性的商品，像是暗黑系的電繡托特包，採用立體電繡，完美還原鏈鋸人的輪廓，必須入手！有著鏈鋸人頭框的銅片馬克杯、不鏽鋼吸管杯都質感爆棚，紅黑強烈風格的毯子、滑鼠墊和鏈鋸人地墊，也帥到不行！另外還有短袖T-Shirt，經典系列共有淀治、帕瓦、真紀真及早川秋四款，正面結合角色名字拼音、背面領口則有著超級可愛的波奇塔，另外四人的剪影和早川秋織標兩款也都是實穿百搭的單品！除此之外還有像是鏈鋸人的可愛襪子、皮質杯墊、馬克杯、壓克力立牌及零錢包...等超多商品等你來買！後續也預計會有第二波帕瓦的造型帽T、小包、雨傘、波奇塔零錢包、金屬胸針等新品即將陸續公佈，粉絲們敬請期待（商品實際販售日以官方公布為主）。