快訊

小笠原：侯友宜緊追賴清德 翻盤需外部因素或突發新事件

規畫自己葬禮！他提3點教大家寫終活筆記 思考如何積極活

否認前助理性侵指控！馮迪索暴怒反擊：「我有明確證據」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆隆行restyle2050「不完美」展覽大直登場 報廢密封袋變身植物盆器

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
展覽入口陳列，透過層層堆疊的品牌木棧板，其上方刻畫的使用痕跡，也代表著恆隆行自1960年代創立以來的悠久歷史。記者黃筱晴／攝影
展覽入口陳列，透過層層堆疊的品牌木棧板，其上方刻畫的使用痕跡，也代表著恆隆行自1960年代創立以來的悠久歷史。記者黃筱晴／攝影

恆隆行旗下永續品牌restyle2050，攜手企劃團隊明日製作所策劃一場以「不完美，原樣如此」為主題的《IMPERFECT[sic]》展覽，即日起至2024年1月14日於NOKE忠泰樂生活3F Uncanny登場。現場除了展售各式「不完美」展品，更展出 restyle2050透過refresh舊機濾網回收計畫所收得的耗材與舊機，與台灣設計研究院的「廢棄零件再設計」產學合作成果，將回收耗材、零件變成意想不到的創作，引領觀眾進行一場「不完美」的新式美學體驗。

過往品牌遇到箱損、外觀瑕疵、拆封後退貨，即使商品功能正常，也經常因為無法上架販售而只能被報廢處理。隨著惜物、永續等概念越來越受到民眾關注，今年初恆隆行正式成立了循環經濟平台「restyle2050」，將功能正常但外型可能不夠完美的商品，透過檢測、分級、整理之後重新上架，以超實惠價格讓消費者入手，更提供了20天鑑賞期，以及50週起的商品保固，帶給消費者「不完美的商品，可循環的選擇」，進而推動落實循環經濟的概念。

本次展覽特別邀請到台灣設計研究院，共同展出產學研合作成果，多所學校師生使用恆隆行提供的回收家電零件重新設計打造成新商品，像是廢空氣清淨機濾網打造模組化蜂巢櫃、將報廢的吸塵器零件改造為科技感椅凳等，展覽也將於12月22日邀請產學合作計畫的周育潤老師及白睿騰老師，現場分享豐富的籌備與設計過程。

展覽中也試圖翻轉商品的命運，從延續商品的生命週期，到賦予產品全新的價值。恆隆行代理的stasher保鮮矽膠密封袋曾經在海運過程遇上事故，整批貨品因此有嚴重水漬面臨被報廢丟棄的命運，透過巧手將密封袋搖身一變成為植物的盆器，在現場同步販售居家植物種植體驗包；也有檸檬大叔搭配restyle2050販售的「不完美」sodastream氣泡水機，製作成酸甜清爽的「不完美」檸檬氣泡調飲。

除了欣賞永續創作、選購「不完美」商品，現場還有讓觀展民眾可以現場創作、表達自身訴求驗證是否能接受「不完美」的互動遊戲，如果無法親臨現場，明日製作所也為展覽量身打造「不完美觀察家」線上遊戲挑戰（https://bit.ly/3R6b7XT），完成答題即可知道自己是哪一型「不完美觀察家」，分享測驗結果還有機會抽中「雷刻刻歪的OXO好好開保鮮盒」。

因長時間室內光照射褪色，打造出「特殊色」的空氣清淨機，售價3,999元。記者黃筱晴／攝影
因長時間室內光照射褪色，打造出「特殊色」的空氣清淨機，售價3,999元。記者黃筱晴／攝影
展覽中展售各式「不完美」展品，與台灣設計研究院的「廢棄零件再設計」產學合作成果，傳遞「不完美，原樣如此」之概念。記者黃筱晴／攝影
展覽中展售各式「不完美」展品，與台灣設計研究院的「廢棄零件再設計」產學合作成果，傳遞「不完美，原樣如此」之概念。記者黃筱晴／攝影
恆隆行旗下永續品牌restyle2050於NOKE忠泰樂生活3F Uncanny推出「不完美，原樣如此」為主題的《IMPERFECT[sic]》展覽。記者黃筱晴／攝影
恆隆行旗下永續品牌restyle2050於NOKE忠泰樂生活3F Uncanny推出「不完美，原樣如此」為主題的《IMPERFECT[sic]》展覽。記者黃筱晴／攝影
stasher保鮮密封袋遇上貨運翻船，整批貨品因此有嚴重水漬，restyle2050將密封袋做為植物的盆器，展覽也同步販售種植體驗包。記者黃筱晴／攝影
stasher保鮮密封袋遇上貨運翻船，整批貨品因此有嚴重水漬，restyle2050將密封袋做為植物的盆器，展覽也同步販售種植體驗包。記者黃筱晴／攝影
恆隆行旗下永續品牌restyle2050於NOKE忠泰樂生活3F Uncanny推出「不完美，原樣如此」為主題的《IMPERFECT[sic]》展覽。記者黃筱晴／攝影
恆隆行旗下永續品牌restyle2050於NOKE忠泰樂生活3F Uncanny推出「不完美，原樣如此」為主題的《IMPERFECT[sic]》展覽。記者黃筱晴／攝影
展區內設置海報創作互動體驗活動，可現場參加創作小活動，於展場內的空白海報留下自己的「不完美創作」。記者黃筱晴／攝影
展區內設置海報創作互動體驗活動，可現場參加創作小活動，於展場內的空白海報留下自己的「不完美創作」。記者黃筱晴／攝影
現場除了展售各式「不完美」展品，更展出restyle2050透過refresh舊機濾網回收計畫所收得的耗材與舊機。記者黃筱晴／攝影
現場除了展售各式「不完美」展品，更展出restyle2050透過refresh舊機濾網回收計畫所收得的耗材與舊機。記者黃筱晴／攝影

消費者

延伸閱讀

國防部大直幼兒園爆虐童事件 北市教育局證實：兩師分別開罰60萬

國防部委託實踐大學幼兒園傳虐童 園方公開致歉

大直民宅案東側南側劃定公辦都更 北市都委會通過

大直最Chill的美味視角 「NOKE」露台餐車每周三天限定

相關新聞

歲末最強檔！《鏈鋸人》主題咖啡廳 台北、台中重磅登場

超人氣作品《鏈鋸人》主題咖啡廳，獲羚邦集團官方正式授權，於 12月21日起，即將在《FANFANS CAFÉ》台北西門店...

今冬至寒流相伴 氣象署po一圖曬冬至地球衛星影像

今天是冬至，也是入冬首波寒流最冷的一天，很多地方清晨都在10度以下。臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」今天po出一張地球...

恆隆行restyle2050「不完美」展覽大直登場 報廢密封袋變身植物盆器

恆隆行旗下永續品牌restyle2050，攜手企劃團隊明日製作所策劃一場以「不完美，原樣如此」為主題的《IMPERFEC...

台中、宮崎同名日南車站締結姐妹緣 再攜手推廣宮崎美食

台中大甲台鐵海線有個百年車站「日南車站」，遠在1323公里外的日本宮崎縣日南市，JR九州日南線上也有個「日南車站」，台中...

蟬聯台中10大伴手禮 歐客佬老闆爽喊連3天「買1送1」

台中市十大伴手禮得獎名單出爐，歐客佬精品咖啡蟬連「金口碑獎」。歐客佬執行長王信鈞表示，為歡慶連5年得獎、回饋消費者支持，...

天冷就是要吃辣！燃太郎PK辛拉麵 辣拉麵間的巔峰對決誰勝出？

不少人喜歡到美式賣場好市多（Costco）進行採購，一次就能買到各式各樣的食物，其中拉麵更是深受大家喜愛，除了方便之外，口味也越來越多樣化。肚子餓的時候來上一碗，彈牙順口的麵體沾著爽口辣味十足的麵湯，吃進口裡大大滿足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。