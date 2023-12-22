恆隆行restyle2050「不完美」展覽大直登場 報廢密封袋變身植物盆器

恆隆行旗下永續品牌restyle2050，攜手企劃團隊明日製作所策劃一場以「不完美，原樣如此」為主題的《IMPERFECT[sic]》展覽，即日起至2024年1月14日於NOKE忠泰樂生活3F Uncanny登場。現場除了展售各式「不完美」展品，更展出 restyle2050透過refresh舊機濾網回收計畫所收得的耗材與舊機，與台灣設計研究院的「廢棄零件再設計」產學合作成果，將回收耗材、零件變成意想不到的創作，引領觀眾進行一場「不完美」的新式美學體驗。

過往品牌遇到箱損、外觀瑕疵、拆封後退貨，即使商品功能正常，也經常因為無法上架販售而只能被報廢處理。隨著惜物、永續等概念越來越受到民眾關注，今年初恆隆行正式成立了循環經濟平台「restyle2050」，將功能正常但外型可能不夠完美的商品，透過檢測、分級、整理之後重新上架，以超實惠價格讓消費者入手，更提供了20天鑑賞期，以及50週起的商品保固，帶給消費者「不完美的商品，可循環的選擇」，進而推動落實循環經濟的概念。

本次展覽特別邀請到台灣設計研究院，共同展出產學研合作成果，多所學校師生使用恆隆行提供的回收家電零件重新設計打造成新商品，像是廢空氣清淨機濾網打造模組化蜂巢櫃、將報廢的吸塵器零件改造為科技感椅凳等，展覽也將於12月22日邀請產學合作計畫的周育潤老師及白睿騰老師，現場分享豐富的籌備與設計過程。

展覽中也試圖翻轉商品的命運，從延續商品的生命週期，到賦予產品全新的價值。恆隆行代理的stasher保鮮矽膠密封袋曾經在海運過程遇上事故，整批貨品因此有嚴重水漬面臨被報廢丟棄的命運，透過巧手將密封袋搖身一變成為植物的盆器，在現場同步販售居家植物種植體驗包；也有檸檬大叔搭配restyle2050販售的「不完美」sodastream氣泡水機，製作成酸甜清爽的「不完美」檸檬氣泡調飲。