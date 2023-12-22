台中、宮崎同名日南車站締結姐妹緣 再攜手推廣宮崎美食

台中大甲台鐵海線有個百年車站「日南車站」，遠在1323公里外的日本宮崎縣日南市，JR九州日南線上也有個「日南車站」，台中市與宮崎縣因同名車站牽起了台日緣分，從鐵道觀光一路拓展到美食推廣。宮崎縣府攜手台中餐廳共同推廣宮崎特色物產，12月20日起展開1個月的「台中、宮崎祭」美食活動，民眾不用出國，就能在台中品嘗宮崎美食。

宮崎縣位於日本九州南部，以美麗的海岸線與峽谷等景致馳名，但提到宮崎美食，莫過於宮崎牛最廣為人知，尤其在以燒肉、火鍋聞名的台中，宮崎牛更是深受餐廳愛用。

另有宮崎人在家煮麵、吃水餃必備的「宮崎辛味噌」、手工製作多種超涮嘴口味的「酥炸白蘿蔔絲」、由弓削農場生產的「YUGEPON柑橘果汁」，以及經宮崎縣南部都井岬海潮洗禮的「夢幻鹽香料」、夢幻柑橘製作的「平兵衛醋」等多種物產。

此次「台中、宮崎祭」系列活動中，台中餐廳鳥苑地雞燒、脂‧板前燒肉、脂‧板前鍋物、株式會社若廣、淡粹、石庭兼六園日料鐵板燒、大江戶町鰻屋公益店、紅巢燒肉工房、堁夏咖啡、Trois三一法式料理、Openjoynt拓幸良品、梨子咖啡館崇德店、水相餐聚苑共10家以上餐廳，以餐廳特色料理結合宮崎縣物產，帶來期間限定料理與飲品，12月20日起陸續供應1個月。