感受台灣「第凡內早餐」 Tiffany & Co.咖啡廳在台開幕

頗具話題的Tiffany & Co.蒂芙尼咖啡廳「Blue Box Café Taipei」，於新光三越信義新天地A9館2樓開幕，12月19日起開放訂位，預定須先付訂金；該店傳承自紐約The Landmark旗艦店Blue Box Café的設計靈感，全新概念首度進軍亞洲市場，將成為信義區最熱打卡點。

自1837年查理斯·路易斯·蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）創立Tiffany以來，Tiffany&Co.蒂芙尼一直是奢華與時尚的代名詞，以珠寶、飾品配件、經典藍盒及紐約品牌等特點享譽全球。

全台會有首間Blue Box Café Taipei，是因Tiffany & Co.總部看重台灣頂級市場的潛力，在洽談四至五年後，終於同意來台展店。該店以紐約第五大道總店為設計藍圖，所有家具家飾皆以品牌經典Tiffany Blue色調打造，餐具則使用Tiffany T True系列餐具，全系列以法國瓷器之都Limoges的瓷土製成，層層交疊的T字象徵品牌經典元素。

吧台區以被譽為「希望之石」的天河石打造而成，藍綠色調交織而成的壁面，詮釋Tiffany Blue的獨特魅力，清新療癒的色彩帶來正面能量。牆上裝置藝術，來自擅長運用瓷器創作的美國藝術家莫莉哈奇(Molly Hatch)，此作品由件手繪瓷盤組成，表面以銀白光澤裝飾，璀璨動人、絢麗奪目，映襯天花板所打造出的「夢幻藍盒天際線」。

亞洲第一間全新概念Blue Box Café Taipei，邀請主理台北米其林一星餐廳的主廚林明健擔任顧問，為開幕菜單注入台灣本土食材及東方特色風味，譜出一場味覺和視覺夢幻盛宴，讓承襲自紐約The Landmark旗艦店的品牌美學與經典風格，在此得到嶄新詮釋。

Blue Box Café Taipei供應早餐、下午茶及季節性菜單，並提供各式調酒及無酒精飲品，隨季節更迭而調整的菜單也確保著每道菜餚都展現出最佳風味。