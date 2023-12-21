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S.T. Dupont x Partagás聯名系列 深邃藍金配色很優雅
巴黎紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont）與著名且歷史悠久的雪加集團Habanos再次合作，這次合作的對象是旗下風味濃烈的Partagás，為慶祝Partagás全推出的頂級雪茄Línea Maestra系列。
S.T. Dupont與Partagás均是創立於19世紀創立，以高品質與工藝傳承備受認可。S.T. Dupont與Partagás為致敬Línea Maestra而推出的聯名系列，以中國漆藝呈現Línea Maestra系列獨特的藍色，與代表Habanos集團雪茄菸葉圖騰以俐落線條以極具現代感的方式融入打火機、書寫工具與雪茄配件的設計。
打火機以都彭Ligne 2和Maxijet打火機為基礎，皆採用象徵性的藍色雪茄菸葉圖騰，背面印以Partagás工廠的圖案。Ligne 2打火機為雙黃火焰，Maxijet打火機則搭載噴射防風火焰，兩款皆非常適合Habanos的Línea Maestra頂級雪茄系列，雪茄配件包括以小牛皮製成的兩支裝雪茄套，運用手繪與彩色平版印刷術的的古瓷菸灰缸，以及刀片刻有Línea Maestra的標誌和Partagás工廠的雪茄剪。除此之外，還有裝飾獨特深藍色雪茄菸葉圖騰的Défi Millénium書寫工具。
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