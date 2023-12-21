S.T. Dupont x Partagás聯名系列 深邃藍金配色很優雅

巴黎紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont）與著名且歷史悠久的雪加集團Habanos再次合作，這次合作的對象是旗下風味濃烈的Partagás，為慶祝Partagás全推出的頂級雪茄Línea Maestra系列。

S.T. Dupont與Partagás均是創立於19世紀創立，以高品質與工藝傳承備受認可。S.T. Dupont與Partagás為致敬Línea Maestra而推出的聯名系列，以中國漆藝呈現Línea Maestra系列獨特的藍色，與代表Habanos集團雪茄菸葉圖騰以俐落線條以極具現代感的方式融入打火機、書寫工具與雪茄配件的設計。