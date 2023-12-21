波摩聯名奧斯頓．馬丁最終章登場 桃機抽獎活動開跑

蘇格蘭單一麥芽威士忌波摩（Bowmore）今年針對全球免稅市場發表奧斯頓．馬丁（Aston Martin）聯名酒款第三系列，也是該系列最終章。在這個最終系列中，經典的波摩10年、15年18年酒款，為奧斯頓．馬丁提供設計靈感，精心挑選獨一無二的車款設計與故事，以呼應每款威士忌的獨特風格。

「波摩10年」展現奔放的香氣與濃郁風味，來自於雪莉橡木桶的特殊熟成賦予波摩最具特色的果香和帶有煙燻的香料風味，酒標選用為賽車而生的奧斯頓．馬丁1923 Razor Blade。

「波摩15年」結合了首次裝填的波本橡木桶和重組桶，以甜味為特色，讓人聯想到義大利甜點、檸檬和蜂蜜，提供豐富的風味發現之旅，酒標選用和波摩15年同樣追求優雅的奧斯頓．馬丁DB4。

「波摩18年」在最好的 Oloroso 和 PX 雪利酒桶中熟陳。其濃郁的深色外觀，複雜的風味層次將黑巧克力、糖漿太妃糖、泥煤煙燻和烘焙咖啡完美結合，酒標選用奧斯頓．馬丁DB9，向複雜的工程設計致敬。

為了讓旅客近距離感受波摩與奧斯頓．馬丁聯名款的獨特魅力，即日起到12月底前，在桃園機場第二航廈出境與第一航廈入境波摩展示櫃位，只要現場加入三得利愛好會會員或出示會員證，並打卡就能獲得波摩18年的試飲及參加抽獎，有機會得到波摩酒款和限量紀念商品。此外，現場將以數位互動方式導覽，帶領旅客挑選出屬於自己的波摩與奧斯頓．馬丁聯名酒款。

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