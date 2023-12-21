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量子科學運用於保養上 嬌蘭蘭鑽金緻御光系列極緻璀璨

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭將量子科技結合肌膚保養，推出全新蘭鑽金緻御光系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭將量子科技結合肌膚保養，推出全新蘭鑽金緻御光系列。圖／嬌蘭提供

當科學中的量子科學，運用在肌膚保養上，會擦出什麼火花？法國保養品牌嬌蘭，首度將量子科學運用在皮膚生物科學，藉由研究肌膚根源的最小單位光能量（QUANTUM LIGHT），與肌膚狀態相關，而從此研發出全新的「蘭鑽金緻御光系列」，共推出蘭鑽御光能量精華、蘭鑽御光能量乳霜，採用珍稀原料，讓肌膚散發出璀璨光芒。

為研究量子科學，嬌蘭與捷克帕拉茨基大學合作，研究出肌膚根源會散發出極微小的光，而隨著肌膚衰老，光也會減少，從中研究出全新的保養品，要持續為肌膚增添光芒。

嬌蘭長期從蘭花中，找到讓肌膚賦活的能量，最後從30,000個品種出，選中珍稀的「喜馬拉雅雪蘭」，該雪蘭生長在喜馬拉雅山最高的山巔，也因此有著優異的光合作用能力，喜馬拉雅雪蘭能夠適應環境，散發比一般白蘭花更多68%的光線，嬌蘭從喜馬拉雅雪蘭的花蕾中，濃縮27種分子，結合煥光胜肽、六胜肽與抗老維他命C，研發出亮子激能光導科技，讓肌膚散發光芒，並運用在蘭鑽金緻御光系列產品中。

開啟保養的第一步，使用蘭鑽御光能量精華 ，配方使用自然來源萃取的衍生氨基酸粉末，讓精華液更能順滑塗抹，除添加亮子激能光導科技，以及白色微粒珍珠、24K黃金顆粒，可以提亮膚色，讓肌膚長時間保濕。

下一步使用蘭鑽御光能量乳霜，富含類神經醯胺潤膚劑、高濃度角鯊烷，一塗抹上臉，就能有完美保濕要果，同樣含有24K黃金顆粒和多重反光珍珠母貝，讓肌膚散發光芒，乳霜也搭配蘭鑽御光玉石能量儀，可以貼和臉部輪廓，為肌膚按摩，持續散發年輕光采。

嬌蘭將量子科技結合肌膚保養，推出全新蘭鑽金緻御光系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭將量子科技結合肌膚保養，推出全新蘭鑽金緻御光系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽御光能量精華／30ML／27,730元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽御光能量精華／30ML／27,730元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭全新蘭鑽金緻御光系列，讓肌膚散發光芒。圖／嬌蘭提供
嬌蘭全新蘭鑽金緻御光系列，讓肌膚散發光芒。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽御光能量乳霜／50ML／27,730元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽御光能量乳霜／50ML／27,730元。圖／嬌蘭提供

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