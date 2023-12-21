甜點色造型精品 玫瑰金、檸檬黃、浪漫粉美味百搭

即便是平實、簡約的設計，總能透過色彩的加持，為設計賦予怦然心動的能量。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）、依波路（Ernest Borel）與漢米爾頓（Hamilton）近日相繼推出多款平價彩色時計，運用瑞士的精湛機芯搭配幾何、幸運占卜或運動風格，形塑出可供每日配戴、精準運行的腕上精品。

由於特殊的半球形水晶玻璃表圈，讓Ocean Star海洋之星女士腕表添多了弧形的溫潤之美。圖／MIDO提供

歷史源自1856年的瑞士老牌依波路，復刻雞尾酒系列的瑪格麗特款，從古典的「瑪格麗特」占卜（Paris Daisy）得到啟發，特殊交疊的花瓣型時間盤，在金色花瓣的外側，以實心三角形箭頭指示分鐘、以鏤空山形指針顯示時鐘；同時手表面盤中三、六、九點鐘位置個別鑲嵌了兩顆鑽石於玫瑰金色時標中，華麗、閃耀。而無論是搭配浪漫粉、石榴紅與象牙白三色表帶，表款運用的自動上鍊機芯都可在透明的底蓋中欣賞，訂價皆為44000元。

宛如馬卡龍的繽紛色彩，成為新款Hamilton Boulton M表款的甜美視覺，表款並搭配鐵道式刻度、彩色羅馬數字時標。圖／Hamilton提供

美式風格的Hamilton則從經典法式甜點「馬卡龍」中得到靈感，將長方型、帶有裝飾藝術Art Deco風格的Boulton M表款分別搭配了香草米、薄荷藍、薰衣草、紫檸檬黃與開心果綠等輕盈配色，更讓每一次閱讀時間都得到如品嚐甜食般的愉悅感受，更成為一款隨身的時光甜點。

Hamilton，Boulton M腕表，精鋼、23.50 x 27.40毫米，石英機芯，時間顯示，22,500元。圖／Hamilton提供