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影后級新人！楊紫瓊世紀婚禮 禮服出自台灣品牌太感人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
楊紫瓊今日與男友尚陶德（Jean Todt）在馬來西亞舉行了世紀婚禮，唯美浪漫、同時禮服並出自華人品牌SHIATZY CHEN夏姿陳之手。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊今日與男友尚陶德（Jean Todt）在馬來西亞舉行了世紀婚禮，唯美浪漫、同時禮服並出自華人品牌SHIATZY CHEN夏姿陳之手。圖／SHIATZY CHEN提供

人逢喜事精神爽，在今年上半年喜獲奧斯卡小金人、成為首位華人影后的楊紫瓊，今日終於和長跑多年的男友、前任法拉利公司CEO尚陶德（Jean Todt）舉行的世紀婚禮，堪稱2023年的多元宇宙級喜事，羨煞眾人。

楊紫瓊今年在奧斯卡封后，並曾配戴上RICHARD MILLE頂級名表、閃耀貴氣。圖／翻攝自 IG @ michelleyeoh_official
楊紫瓊今年在奧斯卡封后，並曾配戴上RICHARD MILLE頂級名表、閃耀貴氣。圖／翻攝自 IG @ michelleyeoh_official

過去曾以「臥虎藏龍」、「媽的多元宇宙」等多部電影廣為人知的楊紫瓊，早年以武打動作類型電影起家，但以精湛演技跨出亞洲、在歐美為主的西方影壇獲得一席之地，今年更以「媽的多元宇宙」獲得奧斯卡最佳女演員獎項，成為影史首位華人影后，意義非凡。而楊紫瓊今年更在奪金後與愛情長跑多年的男友感情更上層樓，於今日在馬來西亞邦咯島的傍晚後完成了世紀婚禮，為值得一提的是：從婚宴邀函、花藝布置、采采食茶伴手禮到禮服設計，竟全數出自台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳，更成為今日世紀大婚上的質感亮點、平添話題。

婚禮的主視覺之一，同樣由SHIATZY CHEN為楊紫瓊提供、量身設計。圖／SHIATZY CHEN提供
婚禮的主視覺之一，同樣由SHIATZY CHEN為楊紫瓊提供、量身設計。圖／SHIATZY CHEN提供

由於SHIATZY CHEN品牌總監陳彩霞原本就與楊紫瓊結識多年，加上楊紫瓊今年也曾現身品牌在巴黎時裝周期間的大秀，兩人的深厚情誼不言可喻。為此SHIATZY CHEN並為楊紫瓊打造了兩套精湛的工藝禮服：「金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服」與「平口手工縫製波浪禮服」，後者運用了楊紫瓊最喜愛的綠色，以飄逸輪廓為剪裁，加上全手工刺繡描繪出「蘭花與鳳蝶」之圖騰，前者則搭配同禮服蕾絲短褲，閃現以金蔥光影，同時腰間再繫上一抹夏姿經典的烏干紗。

綠色的「平口手工縫製波浪禮服」以飄逸輪廓為剪裁，並以全手工刺繡描繪出「蘭花與鳳蝶」圖騰，費工耗時。圖／SHIATZY CHEN提供
綠色的「平口手工縫製波浪禮服」以飄逸輪廓為剪裁，並以全手工刺繡描繪出「蘭花與鳳蝶」圖騰，費工耗時。圖／SHIATZY CHEN提供

唯美、浪漫、飄逸，且讓所有的影迷、粉絲再次為天后級新娘楊紫瓊獻上致意，Bravo～百年好合！

楊紫瓊身上清透若竹綠的全絲烏干紗禮服加上了「蘭花與鳳蝶」圖騰，象徵了女方的堅毅柔情。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊身上清透若竹綠的全絲烏干紗禮服加上了「蘭花與鳳蝶」圖騰，象徵了女方的堅毅柔情。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊今年先以「媽的多元宇宙」獲得奧斯卡小金人影后獎盃，再完成婚禮，堪稱2023的雙重天大喜事。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊今年先以「媽的多元宇宙」獲得奧斯卡小金人影后獎盃，再完成婚禮，堪稱2023的雙重天大喜事。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊原就是SHIATZY CHEN品牌超級好友，今年曾兩度現身品牌歐美時裝周大秀。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊原就是SHIATZY CHEN品牌超級好友，今年曾兩度現身品牌歐美時裝周大秀。圖／SHIATZY CHEN提供
除了封后，楊紫瓊今年更成為法國時尚品牌Balenciaga代言人，展現強大自信氣場。圖／翻攝自 IG @ michelleyeoh_official
除了封后，楊紫瓊今年更成為法國時尚品牌Balenciaga代言人，展現強大自信氣場。圖／翻攝自 IG @ michelleyeoh_official

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