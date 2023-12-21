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全台限量10萬個！OKmart「龍年歡喜福袋」頭獎抽30萬元鑽戒　首次開賣「3C福袋包」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKmart「龍年歡喜包」有5款內容物組合，並首次開賣「3C福袋包」，頭獎抽價值約30萬元的鑽石，袋袋有獎，全台限量10萬個，價格帶為168元與799元兩種，預計2024年1月10日起於全台850間門市開賣，售完為止。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」有5款內容物組合，並首次開賣「3C福袋包」，頭獎抽價值約30萬元的鑽石，袋袋有獎，全台限量10萬個，價格帶為168元與799元兩種，預計2024年1月10日起於全台850間門市開賣，售完為止。圖／OKmart提供

超商春節福袋大戰開跑，OKmart福袋開賣5年，年年秒殺，2024年邁向第6年，OKmart「龍年歡喜包」有5款內容物組合，並加碼推出首次開賣的「3C福袋包」，頭獎抽價值約30萬元的鑽石，袋袋有獎，整體福袋活動價值超過300萬元，全台限量10萬個，價格帶為168元與799元兩種，預計2024年1月10日起於全台850間門市開賣，售完為止。

瞄準消費者開春買個福袋討吉利、以小博大的驚喜感，OKmart「龍年歡喜包」福袋兼具驚喜與內容物實用訴求，內容物皆為大廠糖餅品牌原貨，且抽獎為袋袋有獎，高CP值符合大眾花小錢抽好運的心情。「龍年歡喜包」售價168元（內容物價值超過購買價），內含7～8款糖餅、飲料，皆為正貨，另含刮刮卡一張，頭獎為亞帝芬奇「星光耀眼VIP訂製款GIA 1.5克拉鑽戒」，以經典圓形鑽石為設計概念，搭配18K金台與GIA認證天然圓鑽簡約大器，市值高達約30萬元。

OKmart今年首次開賣「3C福袋包」，售價799元（兩種組合），袋袋內含刮刮卡一張、無線藍牙耳機，還另隨機配置快速充電器、多角度桌面手機平板支架、三合一充電線、磁吸LED充電感應燈等商品，每包價值超過1,688元。

OKmart「龍年歡喜包」抽獎獎項超過百項，除了頭獎為鑽石，另外還有Tokuyo七星級首席之座按摩椅SC-395、Apple watch SE 44mm GPS版、小米Xiaomi掃拖機器人S10、台亞加油站加油金5,000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2,000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機等百項好禮，並與太古可樂合作福袋獎項，推出福袋專屬禮「可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱」、「可口可樂多層收納箱」等。

OKmart「龍年歡喜包」有5款內容物組合，售價168元，預計2024年1月10日起於全台850間門市開賣，售完為止。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」有5款內容物組合，售價168元，預計2024年1月10日起於全台850間門市開賣，售完為止。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」、「3C福袋包」內含刮刮卡一張，可參加抽獎試手氣。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」、「3C福袋包」內含刮刮卡一張，可參加抽獎試手氣。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」、「3C福袋包」抽獎，頭獎為亞帝芬奇「星光耀眼VIP訂製款GIA 1.5克拉鑽戒」。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」、「3C福袋包」抽獎，頭獎為亞帝芬奇「星光耀眼VIP訂製款GIA 1.5克拉鑽戒」。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」、「3C福袋包」抽獎，二獎為「Tokuyo七星級首席之座按摩椅SC-395」。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」、「3C福袋包」抽獎，二獎為「Tokuyo七星級首席之座按摩椅SC-395」。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」、「3C福袋包」抽獎，三獎為「Apple watch SE 44mm GPS版」。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」、「3C福袋包」抽獎，三獎為「Apple watch SE 44mm GPS版」。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」有5款內容物組合，並首次開賣「3C福袋包」，頭獎抽價值約30萬元的鑽石，袋袋有獎，全台限量10萬個，價格帶為168元與799元兩種，預計2024年1月10日起於全台850間門市開賣，售完為止。圖／OKmart提供
OKmart「龍年歡喜包」有5款內容物組合，並首次開賣「3C福袋包」，頭獎抽價值約30萬元的鑽石，袋袋有獎，全台限量10萬個，價格帶為168元與799元兩種，預計2024年1月10日起於全台850間門市開賣，售完為止。圖／OKmart提供

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