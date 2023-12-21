全台限量10萬個！OKmart「龍年歡喜福袋」頭獎抽30萬元鑽戒　首次開賣「3C福袋包」

超商春節福袋大戰開跑，OKmart福袋開賣5年，年年秒殺，2024年邁向第6年，OKmart「龍年歡喜包」有5款內容物組合，並加碼推出首次開賣的「3C福袋包」，頭獎抽價值約30萬元的鑽石，袋袋有獎，整體福袋活動價值超過300萬元，全台限量10萬個，價格帶為168元與799元兩種，預計2024年1月10日起於全台850間門市開賣，售完為止。

瞄準消費者開春買個福袋討吉利、以小博大的驚喜感，OKmart「龍年歡喜包」福袋兼具驚喜與內容物實用訴求，內容物皆為大廠糖餅品牌原貨，且抽獎為袋袋有獎，高CP值符合大眾花小錢抽好運的心情。「龍年歡喜包」售價168元（內容物價值超過購買價），內含7～8款糖餅、飲料，皆為正貨，另含刮刮卡一張，頭獎為亞帝芬奇「星光耀眼VIP訂製款GIA 1.5克拉鑽戒」，以經典圓形鑽石為設計概念，搭配18K金台與GIA認證天然圓鑽簡約大器，市值高達約30萬元。

OKmart今年首次開賣「3C福袋包」，售價799元（兩種組合），袋袋內含刮刮卡一張、無線藍牙耳機，還另隨機配置快速充電器、多角度桌面手機平板支架、三合一充電線、磁吸LED充電感應燈等商品，每包價值超過1,688元。