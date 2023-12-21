穿著隱形就能雕塑身材 穿對內衣身材變好還能招好運
內衣品牌以具有形塑身材翁能的新品迎接歲末季節。以機能型商品為主打的品牌Audrey新作針對不同身型的女性需求，包含針對小胸族打造精緻刺繡蕾絲款的「艾薇弧蝶舒芙蕾系列」、法式「V集中系列」優雅輕時尚自然、以及集中托高的「戀戀北歐-手捧魔力片機能內衣」、採用經典3D魔襯的「魔塑集中美胸機能內衣」一次擁有集中托高性感不空杯，以及大罩杯專屬的「立體薄杯包覆顯瘦內衣」，能包覆副乳減厚度，豐滿而顯瘦，讓不同族群都能在節慶時刻不必擔心忌口也能維持好身材。
進口的德國品牌黛安芬（Triumph）今年夏季推出的舒適輕塑訴求「Smooth Sensation勻體魔塑」，採用無鋼圈隱形魔塑圈，舒適也托高，大受歡迎。本季推出季節限定色系奢華深紅款，除了以溫暖色調迎接寒冷冬季，帶有喜氣好彩的色調，更是歡樂的派對及親友聚會時，為自己招來好運的秘密武器。
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