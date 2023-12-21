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穿著隱形就能雕塑身材 穿對內衣身材變好還能招好運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Audrey魔塑，集中美胸深V側包機能內衣英國藍，1780元。圖／EASY SHOP提供
Audrey魔塑，集中美胸深V側包機能內衣英國藍，1780元。圖／EASY SHOP提供

內衣品牌以具有形塑身材翁能的新品迎接歲末季節。以機能型商品為主打的品牌Audrey新作針對不同身型的女性需求，包含針對小胸族打造精緻刺繡蕾絲款的「艾薇弧蝶舒芙蕾系列」、法式「V集中系列」優雅輕時尚自然、以及集中托高的「戀戀北歐-手捧魔力片機能內衣」、採用經典3D魔襯的「魔塑集中美胸機能內衣」一次擁有集中托高性感不空杯，以及大罩杯專屬的「立體薄杯包覆顯瘦內衣」，能包覆副乳減厚度，豐滿而顯瘦，讓不同族群都能在節慶時刻不必擔心忌口也能維持好身材。

進口的德國品牌黛安芬（Triumph）今年夏季推出的舒適輕塑訴求「Smooth Sensation勻體魔塑」，採用無鋼圈隱形魔塑圈，舒適也托高，大受歡迎。本季推出季節限定色系奢華深紅款，除了以溫暖色調迎接寒冷冬季，帶有喜氣好彩的色調，更是歡樂的派對及親友聚會時，為自己招來好運的秘密武器。

黛安芬勻體魔塑系列 無鋼圈內衣深紅款，尺寸D-E，2,080元。圖／黛安芬提供
黛安芬勻體魔塑系列 無鋼圈內衣深紅款，尺寸D-E，2,080元。圖／黛安芬提供
黛安芬勻體魔塑系列 中腰平口褲，提供深紅、紫黑選擇，尺寸M-EL，840元。圖／黛安芬提供
黛安芬勻體魔塑系列 中腰平口褲，提供深紅、紫黑選擇，尺寸M-EL，840元。圖／黛安芬提供
Audrey芭蕾大罩杯，立體輕薄杯包覆顯瘦機能內衣甜心紫，1880元。圖／EASY SHOP提供
Audrey芭蕾大罩杯，立體輕薄杯包覆顯瘦機能內衣甜心紫，1880元。圖／EASY SHOP提供
Audrey戀戀北歐，手捧魔力片機能內衣戀愛粉，1780元。圖／EASY SHOP提供
Audrey戀戀北歐，手捧魔力片機能內衣戀愛粉，1780元。圖／EASY SHOP提供
Audrey艾薇弧蝶，法式優雅輕包覆V集中內衣優美紫，1980元。圖／EASY SHOP提供
Audrey艾薇弧蝶，法式優雅輕包覆V集中內衣優美紫，1980元。圖／EASY SHOP提供

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