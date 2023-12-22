看到的人會幸福吧！與101煙火共度浪漫年末的10種方式

和101煙火一起迎接2024！

2023年接近尾聲，準備好迎接2024年了嗎？今年的最後一天，讓我們一起用絢爛的101煙火來點綴吧！全台最多人引頸期盼的跨年盛事非台北101的煙火莫屬，今年主題為「彩色世界 Colorful World」，象徵用繽紛的色彩為明年開啟新的篇章，期許大家能以最美好的面貌，迎接全新的一年。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你整理出與101煙火共度年末的10個最佳方式，不管是想要遠離人群，與親密愛人在擁有最佳視野的私房秘境廝磨、或是和成群好友去跨年演唱會、酒吧狂歡，這篇一定有最適合你邊欣賞壯麗煙火邊度過跨年夜的選擇！

image source：TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心





NO.1 去跨年演唱會享受氛圍

年末盛事當然非跨年演唱會莫屬！跨年演唱會通常都會請來強大的嘉賓陣容、穿插各種精彩的表演或煙火秀，讓你用最熱鬧的方式結束這一年，讓我們一起揪朋友們，融入整個城市的快樂盡情狂歡一番吧！

全台各縣市大多有舉辦跨年演唱會，像是「Taipei Let’s Play! 台北最 HIGH 新年城」邀請了華莎、告五人、韋禮安、八三夭等大咖藝人，最後再用壯麗的煙火結尾，當天晚上7點開始，除了市民廣場的主舞台外，也有景勤一號公園的「復古金曲趴」、忠信廣場的「古典輕音樂」、臺北市政府東南側廣場的「靜默派對」、忠孝復興站的頂好廣場「搖滾小清新」，分別打造四個不同音樂風格的多元舞台。讓這些歌手的精采表演與音樂，陪伴你度過今年的最後一刻，展開新的一年。（活動詳情請至官網查詢）

image source: 臺北市政府Taipei City Government

NO.2 看電視直播闔家同樂

不想出門人擠人，在家舒服地看跨年活動直播，也是很不錯的選擇！在溫暖的室內，來個小型的居家派對，邊打麻將、邊玩桌遊、邊開著電視收看，溫馨又不失熱鬧的氛圍也非常適合跨年夜，珍惜和家人朋友相處的點點滴滴。



比起到現場可能被人群遮擋視線，在家裡用液晶螢幕觀看，可以直接在海景第一排欣賞精彩的表演和絢爛的煙火，「現場轉播拍得比我肉眼看得還清楚」、「舒服地躺在沙發上看直播最棒了」、「101的煙火還是用專業的攝影機拍才美」。（101跨年晚會直播將由TVBS轉播煙火）

image source: pexels

NO.3 出門欣賞浪漫跨年煙火

跨年不可缺少的就是煙火秀了，辛勤奔跑了一年，絢麗的煙火為我們整年來的努力喝采，接著再用色彩斑斕的景色，迎接新的一年。

和身邊的人在煙火底下靜靜地陪伴著彼此，幾分鐘的時間，像是會馬上稍縱即逝的流星一般，許下對未來的願望，也是非常浪漫的事。「每年看著101的煙火跨年已經是台北人的傳統了」、「遠遠地在河濱公園看也能被驚嘆到」、「封街站在松仁路上抬頭看煙火的經歷一年只有這一次」。

image source：TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心

NO.4 逛街血拚買年末禮物

在今年的最後一天放縱一下吧！辛苦工作了一年，趁著年末的氣氛，觀望很久的包包或是衣服，趕快買下來，犒賞努力工作的自己。不管是送給自己還是家人朋友，可以藉由禮物把心意傳達給心愛的人。101購物中心這次也特別在4樓的廣場設置「耶誕童話王國」可以自由打卡，1樓也進駐了經典積木玩具LEGO樂高的快閃店和期間限定拍照區。

跨年夜當晚有很多商圈都非常熱鬧，其中信義區不但交通方便又位於市中心，非常適合和朋友在附近瘋狂血拚一番再去跨年，「信義區好多家店都好好逛」、「101那棟也很好買」、「年末一定要買個禮物獎勵一下自己」。

image source: TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心

NO.5 酒吧小酌、開趴盡情狂歡

不想擠在人群之間，跨年夜那天約個三五好友去酒吧小酌也非常愜意，在熱鬧喧鬧的室內，每個人都興致高昂，不管是不是認識的人，也可以和陌生人來一場浪漫的邂逅，全場高舉酒杯、跟著直播一起倒數，又有儀式感，又有末日狂歡的氛圍感。



信義區附近有非常多優質的酒吧或是景觀餐廳可以聚餐，可以坐在室外的高空看台直接看到101煙火，或在室內和朋友吃飯喝酒，跟著DJ放著的音樂盡情放縱一整晚。每年101也都會特別推出倒數計時活動，可以在新年的第一天參與迷人的五感派對「101高空跨年星空派對」，邊近距離感受夢幻煙火的震撼邊享受音樂和美食。

image source: FRANK Taipei

NO.6 河濱公園悠哉野餐

大家知道有一些河濱公園能看到101的跨年煙火嗎？像是彩虹河濱公園壘球場或是大直橋附近的迎風河濱公園等都是避開人潮的絕佳跨年約會地點。和情人朋友躺在空曠的草坪上，邊吹著涼涼的風，邊吃著小點或喝點啤酒，不但可以清楚地看見101整棟大樓，河面倒映著絢麗的煙火和橋景相襯，讓整幅夜景畫面更加完美。



對於想帶寵物和小孩的家庭，有一個空曠地方可放風是又愜意又舒服，「因為人太多了不想去市政廣場，無意間來這個河濱公園，完全是秘密基地」、「旁邊還有狗公園可以讓我家的狗狗放電」。

image source: 台北市水利工程處

NO.7 上山看夜景、賞月

想要遠離都市的塵囂，和情人躲在秘境欣賞煙火嗎？離市區不遠的象山公園超然亭、虎山上的親山步道和奉天宮等山區都有景觀絕佳的視野。在人煙稀少的至高點，輕鬆眺望大台北的夜景，將點綴夜空的城市燈火和101綻放的燦爛煙火全部收進眼底。

在空曠的山區和家人愜意地一起邊賞夜空、邊談天聊心事，「沒人打擾的秘密基地，真的好享受」、「101煙火搭配夜景真的很絕美」、「可以順便跟家人一起踏青、呼吸新鮮空氣」。

image source: 象山登山步道 Xiangshan Hiking Trail

NO.8 浪漫告白、求婚

讓101煙火成為你愛情的見證人吧！在綻放的燦爛煙火下求婚，讓積攢已久的愛戀結成豐碩的果實，成為一場更加盛大的慶典！

閃爍的夜空和燦爛的煙花是給予這場告白最美麗的祝福。「之前在新聞上看過在101求婚，超級浪漫」、「根本是世紀求婚了吧」、「誰不會被這種場景感動」。

image source: pixabay

NO.9 揪三五好友到遊樂園玩耍

跨年期間，全台許多遊樂園都有特別限定活動，園區內不僅有精彩的遊行表演，還邀請了許多大咖藝人的跨年演唱會，搭配美輪美奐的摩天輪燈光秀，讓小孩、大人快樂都加倍！

選擇在台北跨年的民眾，可以在兒童新樂園玩到盡興後，再搭貓空在車廂內觀賞絢麗的101跨年煙火，接著迎接2024的第一道新年曙光，讓你感受獨一無二的跨年體驗，從早嗨到晚、從聖誕節一路玩到明年，和好友們一起製造燦爛美好的回憶。

image source: 貓空纜車

NO.10 泡溫泉享受

你不知道還能邊看煙火邊泡溫泉吧？信義區周邊有許多高樓飯店都擁有絕佳的觀賞點，不必提早去卡位人擠人，可以待在房間裡看著直播，從窗戶就能遠遠地眺望到101大樓和壯麗的煙火。

邊泡在舒服的溫泉裡，跟著整個城市一起倒數2023的最後幾秒，「散場之後還能直接倒頭就睡」、「邊看煙火邊泡溫泉真的超享受」。

image source: Humble House Taipei 台北艾麗酒店