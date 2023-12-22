來趟浪漫的雪國之旅！北海道必去的十大景點、店家

擁有雪國之稱的「北海道」是許多人冬天最想造訪的地方之一，不僅有最輕盈柔軟的「粉雪」滑雪場、被譽為世界三大夜景之一的「函館山展望台」、還有日本最大的音樂盒商店「小樽音樂盒堂」。除了絕美的景點，填飽五臟六腑的當地美食與必逛特色商店也讓遊客趨之若鶩。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你找出網友最推薦的北海道十大必逛景點、店家，帶著一張JCB卡，就能幫你搞定北海道之旅所有的食衣住行，正在安排北海道行程的你一定要參考!

#函館山纜車

函館山展望台的百萬夜景可說是北海道必訪的景點，函館夜景曾被稱為世界三大夜景之一，搭乘可供125位搭乘的大型纜車，僅3分鐘就能到達山頂，在纜車內能觀賞隨著四季變幻的林貌，到達展望台後，夏天時能看見城市大樓被函館灣和津輕海峽包圍，清晰的海岸線輪廓及璀璨的燈火美景盡收眼底，冬天時則是完全另一種風貌，冬季的白雪像是糖霜一樣覆蓋整座城市，一整片雪白的場景夢幻得不可思議。

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購買門票時出示官網活動頁面圖片並使用JCB卡付款，即可領取環保購物袋一個。於設施內的商店出示官網活動頁面並使用JCB卡付款滿1,000日圓以上(含稅)，贈送明信片一張。

image source：JCB 貝立德

#五稜郭公園

五稜郭公園為日本第一個西洋城郭，更是百大名城之一，公園內配置了獨特的「棱堡」設施，外圍5個突出的角就像五芒星的形狀，因此被稱為「五棱郭」，園區內還能登塔望遠欣賞美景或浪漫地賞櫻野餐，遊客們紛紛讚嘆，「好像誤入歐洲宮殿裡的後花園」、「愜意地賞櫻好浪漫」。

除了擁有特殊的星形碉堡風景，具有悠久文化歷史的五棱郭更被日本政府指定為特別史蹟，五稜郭塔內更展示著豐富史料以及戰爭時期所留下的大砲遺跡，被入選為北海道遺產。

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購買展望台門票時，出示官網活動頁面圖片並使用JCB卡付款，即可享有9折優惠，同時可領取原創明信片一張。

image source：函館・五稜郭タワー

#金森紅磚倉庫

金森紅磚倉庫是北海道最熱門的逛街景點之一，聚集了40多間商店和餐廳，不僅能買到函館伴手禮、日式雜貨、文創藝品，還能品嚐到各種美食和必吃的起司蛋糕。金森紅磚倉庫共分成4個主要區域讓你逛不完，可以沿著運河欣賞美麗的海灣風景和由紅磚瓦砌成的歐風倉庫，另外最出名的「幸運小丑漢堡」也絕對不能錯過！

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於金森紅磚倉庫園區內使用JCB卡購物滿5,000日圓（含稅），並於金森洋物館綜合服務台出示當日購物發票及官網活動頁面圖片，即贈送金森紅磚倉庫500日圓商品券。

image source：JCB 貝立德

#大丸百貨札幌店

來到北海道一定要排進行程的購物天堂「大丸札幌店」，集結了所有必買品牌和必吃美食，不僅有「LeTAO」、「北菓楼」、「六花亭」、「札幌農学校」等北海道知名伴手禮、平價又高CP值的日系品牌，讓你絕對逛到出不來，去過的人都說「每次都從白天逛到黑夜」、「在這裡看到的北海道限定商品都想買」、「超市也有夠好逛」，讚不絕口。

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在大丸札幌店使用JCB卡購買滿100,000日圓（未稅）並辦理免稅手續，即贈送日式風呂敷包巾一份。

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#松尾成吉思汗

應該沒有人不知道北海道代表性的鄉土料理「成吉思汗烤羊肉」吧？這家排隊名店是從北海道發跡的老店，創立於1956年，擁有自家的羊牧場新鮮直送，使用蘋果和洋蔥特製的醬料醃漬溫體羊肉，不僅肉質軟嫩，吃起來一點羊騷味也沒有，油脂豐富細膩，一口咬下又過癮又罪惡，是肉食愛好者來北海道必吃的美食店，「本來很怕羊肉的腥味，這家居然沒有」、「冬天來一盤，整個人都暖和起來」，大家一致好評!

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使用JCB卡付款單筆滿4,000日圓（含稅），即贈送成吉思汗烤肉風味洋芋片一份。

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#小樽音樂盒堂

小樽音樂盒堂於1967年開業，是日本規模最大且歷史最悠久的音樂盒商店之一，館內擁有約3千多種款式和3萬多個音樂盒商品。磚造的建築物則歷經了日本明治、大正、昭和三個時期，門口佇立著世界最大且是第一座的蒸汽鐘，是小樽最大的看點之一。進到館內便有琳瑯滿目的各種音樂盒，從珠寶盒到雞蛋造型，每一個音樂盒都精緻華麗，讓人都想帶回家收藏。

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使用JCB卡付款時出示官網活動頁面並消費滿3,000日圓（含稅），即贈送音樂盒堂原創書籤一份。

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#Park Hyatt Niseko Hanazono 新雪谷花園柏悅酒店

於2020年1月開幕的「新雪谷花園柏悅酒店 Park Hyatt Niseko Hanazono」坐落在北海道的冬季度假勝地「新雪谷」，建築是由墨爾本及日本設計師攜手設計，低調沉穩又不失奢華感的風格，巧妙地和周圍的自然山景融合，其中特色套房不僅有溫泉浴池，看出窗外便能欣賞到安努普利山與羊蹄山的壯麗美景，飯店外還有專屬的滑雪場，讓滑雪客可以在新雪谷最負盛名的「粉雪」上盡情滑雪。

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在官方網頁預約客房，並使用JCB卡事先支付，將享有兩種優惠

①預約標準客房享住宿費9折優惠。

②贈送價值$100美元餐飲抵用券。

image source：Park Hyatt Niseko Hanazono



#白色戀人公園

「白色戀人公園」就是生產北海道知名伴手禮「白色戀人餅乾」的觀光工廠，不僅可以帶回風靡全世界的超美味巧克力餅乾，還能徜徉在英式建築中喝一杯下午茶，歐式庭院的花園區也用燈飾點綴得美輪美奐。另外，工廠內還有非常受歡迎的DIY體驗課程，不管大朋友、小朋友都可以製作專屬自己的白色戀人餅乾。

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在白色戀人公園內的巧克力休閒茶餐廳・牛津、安透露普咖喱餐廳付款時出示官網活動頁面並使用JCB卡付款可享有9折優惠。

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#哆啦A夢空中樂園SKY PARK

位在北海道新千歲機場的哆啦A夢空中樂園SKY PARK是不論大、小朋友都能盡情遊玩的夢想樂園，不僅有主打哆啦A夢法寶為主題的遊樂設施，也有許多互動遊戲場景和經典畫面的拍照打卡點，「小朋友看到哆啦A夢就超級開心」、「這裡是讓可以讓小孩子放電的天堂」、「哆啦A夢的每個經典場景都做得好真實」。

玩累了可以去哆啦A夢主題咖啡廳休息、吃頓下午茶，有各式創意造型餐點、銅鑼燒以及冰淇淋等任你挑選，更有哆啦A夢專賣店販售多樣且超可愛的周邊，讓你就像穿過任意門回到童年時光和哆啦A夢一起同樂。

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出示官網活動頁面圖片並使用JCB卡付款，門票可享9折優惠。

#札幌羊之丘展望台

札幌羊之丘展望台是北海道的經典觀光景點，遠離喧鬧的市中心，站在展望台上就能看到遼闊的青青草原上，羊群正優閒地吃草，春天可以賞櫻，夏天可以一覽一大片的薰衣草花田，秋天有漸紅的楓葉，冬季時，展望台上便會積滿白雪，整個公園變身成雪之國，是一個四季皆美的遊覽勝地，看著此等美景能讓心情感到平靜，一整片的藍天綠地也讓人心曠神怡。

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購買門票時出示官網活動頁面圖片並使用JCB卡付款，即贈送歷年雪祭活動明信片套組。

image source：JCB 貝立德

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本活動詳情及詳細規範請參閱本活動網頁：https://www.specialoffers.jcb/zh-tw/hokkaido_lp/