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「浪浪」成時尚廣告主角 又萌又暖讓人想多看幾眼

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新加坡時尚品牌PEDRO透過三牲工作室邀請ACT愛克特動物重生救援協會的待領養「浪浪」們，拍攝充滿溫度的浪漫佳節影像，又萌又暖讓人想多看幾眼。圖／PEDRO提供
新加坡時尚品牌PEDRO透過三牲工作室邀請ACT愛克特動物重生救援協會的待領養「浪浪」們，拍攝充滿溫度的浪漫佳節影像，又萌又暖讓人想多看幾眼。圖／PEDRO提供

來自新加坡的時尚品牌PEDRO在推出節慶系列袋包與鞋履時，有著不同於其他品牌的策略，透過三牲工作室邀請ACT愛克特動物重生救援協會的待領養「浪浪」們，拍攝充滿溫度的浪漫佳節影像，又萌又暖讓人想多看幾眼。

這些首次作為廣告主角的浪浪， 身上有著曾被捕獸夾留下的印記，但在鏡頭捕捉下，依然展現出對人類的信任， 留下獨一無二、可愛親人姿態。PEDRO也希望藉由企業影響力，宣導「領養代替購買」、「響應動物零棄養」，邀請大家一起關心流浪動物，並特別將此次拍攝合作的毛小孩影像，加上待領養浪浪資訊印製成明信片，放置於台北101門市免費領取，期待讓更多大眾可以看見。

PEDRO別將此次拍攝合作的毛小孩影像，加上待領養浪浪資訊印製成明信片，放置於台北101門市免費領取，期待讓更多大眾可以看見。圖／PEDRO提供
PEDRO別將此次拍攝合作的毛小孩影像，加上待領養浪浪資訊印製成明信片，放置於台北101門市免費領取，期待讓更多大眾可以看見。圖／PEDRO提供

而年末也是不少計畫出遊的旺季，PEDRO推薦可入手Cadet 迷你單肩包，乘載隨身所需；Rory 托特包撞色設計增添趣味，展現時髦率性。霧感的色調的ICON系列幾何圖案後背包，能容納14吋電腦，是商務旅行好幫手。另外，節慶感設計也不可少，PEDRO以奢華緞面和水鑽為重點元素，設計一系列鞋履，像是ICON緞面高跟鞋、Savannah高跟涼鞋，方頭設計和水鑽點綴的繫帶，讓性感與時髦拿捏得當。

運動品牌FILA與日系品牌anello首度合作的耶誕聯名包，秉持愛地球理念，以寶特瓶回收紗REPREVE®再生面料和生態絨面皮革環保素材及防潑水處理。圖／FILA提供
運動品牌FILA與日系品牌anello首度合作的耶誕聯名包，秉持愛地球理念，以寶特瓶回收紗REPREVE®再生面料和生態絨面皮革環保素材及防潑水處理。圖／FILA提供

不想要華麗感單品的話，還可參考運動品牌FILA與日系品牌anello首度合作的耶誕聯名包，秉持愛地球理念，以寶特瓶回收紗REPREVE®再生面料和生態絨面皮革環保素材及防潑水處理。聯名包外型以立體方型與大開口設計，手機、各式隨身小物都能輕鬆收納，手提或肩背方便隨行。

首次作為廣告主角的浪浪， 身上有著曾被捕獸夾留下的印記，但在鏡頭捕捉下，依然展現出對人類的信任， 留下獨一無二、可愛親人姿態。圖／PEDRO提供
首次作為廣告主角的浪浪， 身上有著曾被捕獸夾留下的印記，但在鏡頭捕捉下，依然展現出對人類的信任， 留下獨一無二、可愛親人姿態。圖／PEDRO提供

PEDRO Savannah高跟涼鞋，2,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO Savannah高跟涼鞋，2,690元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON幾何圖案後背包，5,290元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON幾何圖案後背包，5,290元。圖／PEDRO提供

PEDRO Cami單肩包，3,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO Cami單肩包，3,690元。圖／PEDRO提供

PEDRO Rory托特包，3,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO Rory托特包，3,990元。圖／PEDRO提供

PEDRO ICON緞面高跟鞋，3,290元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON緞面高跟鞋，3,290元。圖／PEDRO提供

品牌 毛小孩

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