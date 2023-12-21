向外國人描述「檳榔花味道」 茶改場推咖啡與茶風味輪

台灣茶葉受到消費者喜愛，農業部茶及飲料作物改良場推出以消費者觀點出發及方便使用的台灣特色茶風味輪2.0版，更符合生產者及國內外消費者的溝通及產品描述需求；同時，也替台灣咖啡量身訂做專屬的風味輪，以展現水果調性、糖香調性及堅果調性為主的多層次的感官。希望在中國大陸進行貿易壁壘調查確認之際，未來，台灣的茶葉與咖啡，可以進入其他的外銷市場。

中國大陸對台貿易壁壘調查結果出爐後，今日宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，涉及12個稅目產品，並再度提到「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制」。

以農業來說，當初ECFA早收清單農產品（13稅項）產品有文心蘭等蘭花的切花、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉；漁產品（5稅項）活魚(石斑魚)、其他生鮮冷藏魚（烏魚、石斑、鰺魚、旗魚等）、其他冷凍魚（秋刀魚、午仔魚等）、其他冷凍魚片（虱目魚、長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪等）、其他未列名動物產品（甲魚蛋等）。

茶葉為ECFA早收清單之一；根據今年1到11月的農業貿易統計，我國茶葉外銷7698公噸，其中美國為最大的台灣茶葉外銷市場，有2260公噸；第二名仍為中國大陸、有911公噸，中國大陸在疫情過後，以及中國大陸要求產品輸入中國大陸要註冊規範後，我國茶葉銷陸已經少了許多。

農業部茶改場場長蘇宗振表示，我國茶葉作風味輪，就是分散市場，中國大陸是外銷市場之一，並非唯一，之前是因為同文同種，所以比較容易過去做行銷，現在透過風味輪方式、台灣茶葉品質的提升與穩定，希望能從其他國家擴大消費市場。

蘇宗振表示，目前台灣茶葉輸美逐漸增加，外銷中國大陸的量，疫情過後就減少很多，加上之前要求輸中產品必須要登記，因此我國茶葉外銷大陸的量已經減少很多；風味輪的描述方式，除了英日文，還有法文，希望可以打通歐洲市場，東北亞除了日本以外，還有韓國市場，希望能夠建構，擴大國外消費者認識台灣茶葉的機會。

他說，外國人對語文上，不是很精準的了解，比如風味輪描述的味道，不是中文直接轉翻過去，而是依照其他國家的飲食習慣去描述；他舉例，吃起來有「檳榔花香」，但美國人喝的時候就不會了解甚麼是「檳榔花」，美國沒有檳榔，沒有這樣的飲食習慣，就會與外國人一起討論，要如何去描述這樣的風味；盡可能地用外國人可以理解的方式去推動行銷。