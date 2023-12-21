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射手、魔羯送「肉蛋糕」！問鼎再推外帶餐　現省672元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
問鼎推出「四人和牛套餐」和「雙人安格斯套餐」等外帶套餐。圖／問鼎提供
問鼎推出「四人和牛套餐」和「雙人安格斯套餐」等外帶套餐。圖／問鼎提供

隨著年底聚餐需求增加，主打浮誇系鍋物的「問鼎．皇上吉祥」，推出一系列冬季限定優惠。凡「射手座」、「魔羯座」用餐，消費滿額就贈送「豪華生日肉蛋糕」；平日參與尾牙春酒方案，每桌可加贈「澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛」或「美國SRF極黑和牛霜降」。另外針對外帶需求，也提供指定套餐最高現省672元等優惠。

針對「射手座」、「魔羯座」賓客，凡當月壽星3成人以上同行，並提前至少1日預訂位置並告知參加活動，憑身份證件並參與打卡活動，用餐當日每人消費滿1,000元，即贈「豪華生日肉蛋糕」1個，價值680元。針對多人聚餐的「尾牙春酒方案」適用平日週一至週五不限時段（部分日期除外），含4成人以上同行並符合資格，每桌贈「澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛」1份，價值1,160元、含6成人以上同行，每桌贈「美國SRF極黑和牛霜降」1份，價值1,560元。

外帶則推出「四人和牛套餐」和「雙人安格斯套餐」二款外帶限定套餐。「四人和牛套餐」內容湯頭6選1、澳洲M8-9+純血冠軍黑毛和牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、丹麥國寶A級松阪豬等肉品與火鍋配料，原價2,652元，優惠價1,980元。「雙人安格斯套餐」同樣提供御廚湯頭6選1、3種國際認證濕式熟成原塊肉品、綜合手工丸餃等配料，原價1397元，優惠價980元。

此外，即日起至1月9日期間，外帶自取任一指定套餐並支付現金，可享單點全品項9折，單筆消費滿2000元，再贈品牌保冷袋。

凡「射手座」、「魔羯座」多人同行用餐，消費滿額就贈送「豪華生日肉蛋糕」。圖／問鼎提供
凡「射手座」、「魔羯座」多人同行用餐，消費滿額就贈送「豪華生日肉蛋糕」。圖／問鼎提供

套餐 美國 澳洲

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