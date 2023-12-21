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設計鬼才史塔克接慕赫威士忌創意總監！新作2024年發表

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
當代設計界鬼才菲利浦．史塔克，出任慕赫單一麥芽威士忌首位創意總監。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
當代設計界鬼才菲利浦．史塔克，出任慕赫單一麥芽威士忌首位創意總監。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世界頂尖蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌慕赫（Mortlach）2023年欣逢成立200週年，特別邀請被譽為本世紀最具影響力的設計師之一，當代設計界鬼才——菲利浦．史塔克（Philippe Starck）擔任品牌的首位創意總監。此次合作的代表性作品將於2024年春季揭曉，慕赫單一麥芽威士忌x史塔克限量聯名系列，不僅是向歷經兩個世紀的傳奇酒廠致敬，更是當代設計與威士忌的完美結合。

「慕赫單一麥芽威士忌是科學天才——亞歷山大．考威的心血結晶。自誕生以來，慕赫持續地在創新和探索新領域，打造出極為豐富且忠於酒廠風味的威士忌。」菲利浦．史塔克表示：「這對我來說是一次巨大的震撼，因為慕赫單一麥芽威士忌顯然已經屬於未來。慕赫單一麥芽威士忌的故事本身，就是威士忌的一個新篇章，將大自然的優雅和科學的魔力完美呈現。」

慕赫單一麥芽威士忌x史塔克限量聯名系列，以「演進（Evolution）」做為創作靈感，將展現史塔克前衛創作思維與體現慕赫傳奇工藝的交匯，更彰顯了新任創意總監菲利浦．史塔克與慕赫單一麥芽威士忌的創辦人亞歷山大．考威共同擁有的開創性願景。在史塔克的引領之下，慕赫單一麥芽威士忌將以嶄新的姿態邁入全新篇章。

帝亞吉歐全球珍藏系列總經理佩德羅．門東薩（Pedro Mendonça, Diageo Global Reserve Managing Director）也表示：「作為最具遠見的當代創作者之一，菲利浦．史塔克加入慕赫單一麥芽威士忌成為我們的合作夥伴，我們以成為他有史以來合作的第一個蘇格蘭威士忌品牌感到自豪。我們將共同攜手開創新篇章，重新賦予威士忌之於當代的的意義，重塑慕赫單一麥芽威士忌的不凡精神。」

慕赫單一麥芽威士忌x史塔克限量聯名系列，將以「演進（Evolution）」做為創作靈感。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慕赫單一麥芽威士忌x史塔克限量聯名系列，將以「演進（Evolution）」做為創作靈感。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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