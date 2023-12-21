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蔡其昌邀陳揆視察台鐵海線雙軌進度 挨批「另類買票」

台灣虎航「耶誕促銷」機票899元起 今天上午10時開搶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣虎航推出「耶誕有禮促銷優惠」活動，單程未稅機票899元起。本報資料照片
台灣虎航推出「耶誕有禮促銷優惠」活動，單程未稅機票899元起。本報資料照片

台灣虎航推出「耶誕有禮促銷優惠」活動，單程未稅機票899元起，促銷期間自今天上午10時至明天晚上11時59分，旅遊期間自今天至明年4月30日（依各航點公告日期為主）。

日本航線部分，高雄-沖繩1799元起，旅遊期間為明年1月16日至2月14日；高雄-東京成田2099元起，旅遊期間為今天至明年4月30日；台北-佐賀2299元起，台北-新潟2699元起，旅遊期間為今天至明年3月30日。

韓國航線部分，台北-大邱1699元起，高雄-金浦1999元起，旅遊期間為今天至明年3月30日；台北-仁川1999元起，台北-釜山1999元起，台北-濟州2299元起，旅遊期間為今天至明年4月30日。

澳門航線部分，台北-澳門999元起，台中、高雄-澳門899元起，旅遊期間為今天至明年3月30日。東南亞航線部分，台北-曼谷1799元起，台北-峴港1799元起，旅遊期間為今天至明年3月30日。以上票價皆為單程未稅。

台灣虎航說，優惠價格為單程未稅。優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。購票歡迎使用台灣虎航官網、行動裝置APP。

台灣虎航推出「耶誕有禮促銷優惠」活動，單程未稅機票899元起。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出「耶誕有禮促銷優惠」活動，單程未稅機票899元起。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 航線 澳門 機票

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