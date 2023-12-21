台灣虎航「耶誕促銷」機票899元起 今天上午10時開搶
台灣虎航推出「耶誕有禮促銷優惠」活動，單程未稅機票899元起，促銷期間自今天上午10時至明天晚上11時59分，旅遊期間自今天至明年4月30日（依各航點公告日期為主）。
日本航線部分，高雄-沖繩1799元起，旅遊期間為明年1月16日至2月14日；高雄-東京成田2099元起，旅遊期間為今天至明年4月30日；台北-佐賀2299元起，台北-新潟2699元起，旅遊期間為今天至明年3月30日。
韓國航線部分，台北-大邱1699元起，高雄-金浦1999元起，旅遊期間為今天至明年3月30日；台北-仁川1999元起，台北-釜山1999元起，台北-濟州2299元起，旅遊期間為今天至明年4月30日。
澳門航線部分，台北-澳門999元起，台中、高雄-澳門899元起，旅遊期間為今天至明年3月30日。東南亞航線部分，台北-曼谷1799元起，台北-峴港1799元起，旅遊期間為今天至明年3月30日。以上票價皆為單程未稅。
台灣虎航說，優惠價格為單程未稅。優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。購票歡迎使用台灣虎航官網、行動裝置APP。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言